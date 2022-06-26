МОСКВА, 26 июня – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа, вступив в схватку с географически близкой Россией, которая на протяжении многих лет была важным партнером региона, совершила ряд крупных, принципиальных ошибок, способных нанести ей непоправимый ущерб. И возможности для исправления этой ситуации пока не просматриваются. Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОСЧЕТ

Полностью и безусловно поддержав политическую элиту Соединенных Штатов в ее противостоянии с Россией под предлогом начала специальной военной операции на Украине, Европа фактически отказалась от остатков политического и экономического суверенитета в пользу США, исключив малейшую перспективу стать их равноправным партнером, уверены эксперты. Более того, Евросоюз с подачи Белого дома обрек себя на роль стороны конфликта в противостоянии "коллективного запада" с Россией по "украинскому" кейсу, согласившись поставлять киевскому режиму военную технику, которая должна наносить непоправимый урон ВС РФ.

При этом Вашингтон, планомерно втягивавший Европу в свою гигантскую геополитическую авантюру на востоке Старого Света, в присущей ему циничной манере предпочел демонстративно дистанцироваться от происходящего, старательно создавая впечатление о происходящем как о "неспровоцированной агрессии" и "игре в выжидание" между Россией и ЕС. Одновременно США выделяют многомиллиардные суммы на поддержку нынешней Украины (а по сути – действующего правящего режима), чтобы она "стала демократической и способной защититься от нового нападения". При этом значительная часть выделяемых денег предназначена отнюдь не Украине, а отследить процесс и результаты их расходования не представляется возможным.

Однако реакцию объединенной Европы (как и лидеров ведущих стран ЕС) на такое проявление "евроатлантической солидарности" сложно назвать не только объективной или твердой, но и содержащей хоть какой-то признак суверенной позиции.

Полное и безусловное пребывание Европы в американской орбите влияния понижает политический авторитет ее лидеров и делает их сомнительными фигурами для реанимации двусторонних взаимоотношений по линиям Москва-Берлин, Москва-Париж или Москва-Брюссель (не говоря уже о других возможных вариантах с участием российской стороны). И власти Венгрии на этом фоне выглядят своеобразной "белой вороной", которая, впрочем, отстаивая свои суверенные интересы, объективно не способна влиять на ЕС в целом. Европейская "солидарность": Германия оставила Францию без российского газа

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ

Попытки ввести санкции против нефти и других видов сырья, импортируемых из России, увеличивают транспортное "плечо" при поставках и нарушают логистические цепочки. Учитывая недавние испытания мировых торговых связей в ходе пандемии Covid-19, эта ситуация усугубляет общее положение с обеспечением Европы необходимыми ресурсами. Заметно увеличивается стоимость логистики. А официальные ограничения, исключающие пользование услугами прежних страховщиков танкеров с российской нефтью, накладывают дополнительные ограничения. Специалисты указывают: решение объединенной Европы полностью отказаться от "черного золота" из России ошибочно, для европейской экономики было бы выгоднее просто ввести пошлины на эти объемы.

Более того, в долгосрочной перспективе замещение нефти из России объемами, которые требовались в менее благополучных регионах – в Азии и Африке – при отсутствии равноценного замещения может привести к удорожанию нефти для этих стран и росту числа беженцев. И это – при учете высокой вероятности увеличения потока мигрантов из-за развития продовольственного кризиса.

Более того, курс Европы на отказ от поставок своей готовой продукции (зачастую отличающейся дороговизной) снижает ценность налаженных каналов ее снабжения российскими энергоресурсами. В свою очередь, ценность европейской валюты также резко уменьшается.

Отдельного внимания заслуживает отказ некоторых стран ЕС от закупок природного газа из России, а также внесения платы за него по схеме, учитывающей конвертацию евро в рубли. Эта ситуация даже без учета всевозможных форс-мажоров (например, подобных тому, который возник из-за невозвращения из Канады турбины Siemens для трубы "Северного потока") чревата ухудшением энергетического кризиса в Европе и новым увеличением себестоимости европейской продукции. А в перспективе – заметным ростом безработицы.

Власти ЕС, явно намереваясь свернуть программу количественного смягчения, ставят под угрозу возможность сравнительно дешевых заимствований странами объединения, перманентно пребывающими в более сложной ситуации с обслуживанием внешнего долга. Поступить иначе Брюссель также не может: запредельно усилившаяся по европейским меркам инфляция не оставляет шансов. И решение этой проблемы пока не просматривается.

Есть и ряд других вызовов, включая риски для неприкосновенности частной собственности на территории ЕС и Великобритании в условиях изменившейся политической повестки. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Таким образом, Европа в настоящее время уверенно движется в направлении отказа от политического суверенитета и экономического благополучия в угоду интересам своего основного союзника – США. И делается это под непрерывно повторяемые лозунги про "защиту ценностей", "российскую агрессию" и "необходимость сделать выбор", когда речь заходит о колеблющихся странах-членах ЕС или кандидатах на вступление в союз, привлекательность участия в котором выглядит все больше сомнительной.