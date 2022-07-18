Аналитик Емельянов: имеющиеся евро можно положить на депозит или переложить их в небиржевые фонды
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Над евро, как и долларом сейчас нависают санкционные риски. Россиянам психологически все сложнее держать валюту, которая в любой момент может быть заблокирована на счетах. Чуть легче тем, у кого есть наличные евро, но и тут есть проблема: они быстро дешевеют против доллара и юаня. О том, как лучше поступить с евро, если у вас они есть, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.
Для начала он предложил рассмотреть самый "классический" вариант — положить их на банковский депозит. "При этом нужно хорошо понимать, что обратно эти деньги вы можете вернуть не скоро. Вклады в евро принимает сейчас не так много банков, но они есть. Ставки в среднем от 1 до 4% годовых. Для вкладов с внесением наличных евро доходность выше", — напомнил Емельянов.
Если же средства лежат на счете, и у вашего банка есть брокерский сервис, то вам может быть доступен последний из действующих фондов на индекс 50 крупнейших компаний еврозоны — TEUS, сказал эксперт. "Он сейчас весьма дешевый, как и весь европейский рынок. Но не факт, что он не продолжит падать дальше, особенно если конфликт ЕС с Россией затянется. В позитивном сценарии — можно заработать от 20% в евро только на отскоке после падения", — отметил Емельянов.
По мнению эксперта, также можно переложиться в небиржевые фонды, инвестирующие в Европу. Вернее, в единственный паевой фонд (ПИФ Райффайзен Европа), у которого динамика похожа на TEUS: пока падает, теряя с начала года около 20% в евро и более 30% в рублях. Но для вложений в него нужно будет сперва продать свои евро банку и потом за рубли купить паи фонда.
"Если вы не готовы к полетам на 20-30% со своими евро, но опасаетесь обесценения рубля, то можно переложиться в другую резервную валюту. Вариант с долларами столь же рискован, как и с евро (санкции возможны), а менять их на бумажные доллары еще и дорого: евро упал к американской валюте с начала года более чем на 10%", — отметил Емельянов.
Основные альтернативы доллару и евро — валюта Китая (юань) и Японии (иена), продолжил эксперт. Вторая более рискованна из-за возможных санкций, зато и гораздо более дешевая. Если евро за год упал на 15% (с прошлого лета), то иена на целых 20%, и потенциал укрепления у нее существенно выше. Юань — напротив, относительно дорогая сейчас валюта, за год к доллару он потерял всего 4% и вряд ли сильно укрепится в ближайшем году.
Подводя итог, Емельянов сказал, что последний из доступных вариантов — просто поменять евро на рубли.
"Банки сейчас дают хорошую премию за наличную валюту. При официальном и биржевом курсе около 62 они скупают евро по цене до 67. То есть только на продаже вы заработаете до 8% спреда. Положив вырученные рубли на вклад или ИИС, где купите ОФЗ, вы получите еще до 12% годовых с минимальным риском", — резюмировал эксперт.
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