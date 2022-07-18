МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Над евро, как и долларом сейчас нависают санкционные риски. Россиянам психологически все сложнее держать валюту, которая в любой момент может быть заблокирована на счетах. Чуть легче тем, у кого есть наличные евро, но и тут есть проблема: они быстро дешевеют против доллара и юаня. О том, как лучше поступить с евро, если у вас они есть, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. Эксперт дал прогноз, найдет ли рубль силы для разворота

Для начала он предложил рассмотреть самый "классический" вариант — положить их на банковский депозит. "При этом нужно хорошо понимать, что обратно эти деньги вы можете вернуть не скоро. Вклады в евро принимает сейчас не так много банков, но они есть. Ставки в среднем от 1 до 4% годовых. Для вкладов с внесением наличных евро доходность выше", — напомнил Емельянов.

Если же средства лежат на счете, и у вашего банка есть брокерский сервис, то вам может быть доступен последний из действующих фондов на индекс 50 крупнейших компаний еврозоны — TEUS, сказал эксперт. "Он сейчас весьма дешевый, как и весь европейский рынок. Но не факт, что он не продолжит падать дальше, особенно если конфликт ЕС с Россией затянется. В позитивном сценарии — можно заработать от 20% в евро только на отскоке после падения", — отметил Емельянов.

По мнению эксперта, также можно переложиться в небиржевые фонды, инвестирующие в Европу. Вернее, в единственный паевой фонд (ПИФ Райффайзен Европа), у которого динамика похожа на TEUS: пока падает, теряя с начала года около 20% в евро и более 30% в рублях. Но для вложений в него нужно будет сперва продать свои евро банку и потом за рубли купить паи фонда.

"Если вы не готовы к полетам на 20-30% со своими евро, но опасаетесь обесценения рубля, то можно переложиться в другую резервную валюту. Вариант с долларами столь же рискован, как и с евро (санкции возможны), а менять их на бумажные доллары еще и дорого: евро упал к американской валюте с начала года более чем на 10%", — отметил Емельянов. Названа валюта, которую можно купить вместо доллара

Основные альтернативы доллару и евро — валюта Китая (юань) и Японии (иена), продолжил эксперт. Вторая более рискованна из-за возможных санкций, зато и гораздо более дешевая. Если евро за год упал на 15% (с прошлого лета), то иена на целых 20%, и потенциал укрепления у нее существенно выше. Юань — напротив, относительно дорогая сейчас валюта, за год к доллару он потерял всего 4% и вряд ли сильно укрепится в ближайшем году.

Подводя итог, Емельянов сказал, что последний из доступных вариантов — просто поменять евро на рубли.

"Банки сейчас дают хорошую премию за наличную валюту. При официальном и биржевом курсе около 62 они скупают евро по цене до 67. То есть только на продаже вы заработаете до 8% спреда. Положив вырученные рубли на вклад или ИИС, где купите ОФЗ, вы получите еще до 12% годовых с минимальным риском", — резюмировал эксперт.