МОСКВА, 6 сентября – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Прекращение поставок российского газа по "Северному потоку" не стало неожиданностью для Европы и западных стран в целом. Однако реакция рынков оказалась куда более эмоциональной. Стоп, "Северный поток". Европа теряет российский газ по частям

СНОВА РЕЗКОЕ УДОРОЖАНИЕ

Биржевая цена на природный газ в Европе по индексу хаба Title Transfer Facility (TTF) на открытии торгов 5 сентября, согласно данным лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE), в очередной раз поднялась выше отметки, соответствующей 2900 долларам за тысячу кубометров, рост превысил 30%.

Произошло это несмотря на тот факт, что страны ЕС заполнили свои подземные хранилища газа (ПХГ) в среднем на 80% (в Германии показатель достиг 86%) задолго до истечения срока, установленного для этого в текущем году (1 ноября).

Однако очередное резкое удорожание газа на спотовом рынке Европы стало не единственным неприятным событием для европейского сообщества после приостановки "Газпромом" поставок по трубопроводу "Северный поток", о которой он сообщил вечером 2 сентября. Наблюдатели в разных странах допускали возможность такого развития событий, а в западных СМИ особо подчеркивалось, что все сокращения Россией поставок в Европу по "Северному потоку", независимо от заявляемых причин, имеют под собой сугубо политическую основу. В свою очередь, "Газпром" всякий раз, когда сокращал подачу по трубопроводу, ссылался на технические риски, устранить которые не видел возможности из-за антироссийских санкций "коллективного запада", препятствующих надежной практике обслуживания специализированного оборудования.

А 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: "Проблемы в прокачке возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует". Европа замерла в ожидании повторения 2008 года

НЕ ТОЛЬКО ЦЕНЫ

Тем не менее реакция рынков на прекращение поставок оказалась настолько нервной, будто оно стало полной неожиданностью для Европы. Прекращение прокачки не только вызвало сильное повышение цены на газ на спотовом рынке, но и привело к резкому удешевлению евро и фьючерсов на акции европейских компаний.

Действия российской стороны сигнализируют, что "бизнесам и домохозяйствам предстоит долгая холодная зима", посетовал Bloomberg. Американское агентство обратило внимание, что европейские страны на выходных объявили о наличии планов по преодолению кризиса стоимости жизни и резкого роста цен на энергоносители.

Единая европейская валюта утром 5 сентября подешевела на 0,7%, до 98,80 центов США, что является минимумом с 2002 года. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 подешевели на 3,3%. Фьючерсы на государственные облигации Германии в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) на текущей неделе подорожали на 80 пунктов, до 149,13.

Усиливаются ожидания, что ЕЦБ повысит ставки на 75 базисных пунктов уже 8 сентября. Однако такое решение, как заметил Bloomberg, не будет простым для Кристин Лагард и ее коллег: проблема высокой инфляции в еврозоне сейчас накладывается на ожидания рецессии. Несчастливы вместе: доллар и евро сблизились, но это не к добру

ГЕРМАНИЯ – НОМЕР ОДИН

Власти Германии, реагируя на возникшую ситуацию, обнародовали план помощи экономике на сумму около 65 млрд евро (или 65 млрд долларов США, теперь это одно и то же). Финляндия заявила, что намерена стабилизировать рынок электроэнергии с помощью программы на 10 млрд долларов, а Швеция объявила о чрезвычайной поддержке своих коммунальных предприятий на 23 млрд долларов.

Однако такие меры означают риск усиления инфляции.

При этом еще до объявления властями вышеупомянутых стран аналитики Goldman Sachs понизили свои прогнозы по курсу евро до 97 центов на следующие три месяца с 99 центов, отметил Bloomberg со ссылкой на сообщение инвестбанка от 2 сентября.

"Хотя зона евро добилась заметных успехов в накоплении запасов газа для предстоящей зимы, это произошло за счет значительного ослабления спроса, вызванного сокращением производства, и не полностью устраняет риск более серьезного сбоя зимой", – говорится в сообщении.

Даже при заполнении хранилищ природного газа в Германии на 95% "голубого топлива" в стране хватит максимум на пару месяцев, если не возобновятся поставки из России. Об этом заявил Клаус Мюллер – глава Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), выполняющего роль энергетического регулятора. Кандидаты на вылет: Евросоюз решил сыграть в русскую рулетку

"ЧТО ДЕЛАТЬ" И "КТО ВИНОВАТ"

"Позиция "Газпрома", позиция России сейчас, на мой взгляд, может быть описана следующей формулой, – рассуждает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. – Мы не против поставок газа в Евросоюз и по-прежнему считаем, что газовый бизнес с Европой возможен. С нашей стороны есть желание продавать газ, но мы не будем решать за европейцев те задачи, которые они сами придумали, и искать выход из ловушек, которые Европа себе сама создала".

Этим же, на взгляд эксперта, объясняется поведение "Газпрома" в ситуации с турбиной первого "Северного потока". "Вот почему? – говорит Симонов. – Потому что "Газпром" указывает на санкции. Вот, контракт с британской "дочкой" заключен, а в Британии нарушение санкций является уголовным преступлением. И раз там приняли санкции, да еще и сделали их "уголовкой", пусть они сами свои санкции "разруливают". То есть, соответственно, если санкции мешают поставкам, "Газпром" объявляет технический форс-мажор".

А руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, рассуждая об изменениях в экономиках ЕС и США, которые отражаются, в том числе, в динамиках валют, отмечает: "Относительная стабильность американской экономики на фоне ситуации в Великобритании и ЕС свидетельствует, что та часть европейского бизнеса, которая отказалась от российского рынка, "подставила" экономику Европы и запустила в ней процессы разрушения, создав условия для перетока капиталов в США". Эксперт напоминает, что сжиженный природный газ (СПГ) из США поставляется в Европу по гораздо более высоким ценам, чем из России. Американцам в конечном итоге выгодно, чтобы ЕС оставался в этой ситуации, делает вывод Колташов.

"То есть происходит интенсивное ограбление ЕС, и здесь не только можно фиксировать тот факт, что санкции работают в том смысле, что они плохо отражаются на западных экономиках, но и тот, что Соединенные Штаты свою добычу в этой игре все-таки получили", – резюмирует эксперт.