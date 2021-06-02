МОСКВА, 02 июн — ПРАЙМ. Целью накопления денег является финансовая безопасность и независимость вас и вашей семьи. Так или иначе, мы живем в условиях капитализма. В таком обществе именно капитал является главной ценностью и защитой от внешнего мира. К сожалению, без сбережений вы беззащитны и перед работодателем, и перед экстренными обстоятельствами. Об этом рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

"Нет ничего более нервного, чем жизнь от зарплаты и до зарплаты без сбережений, поэтому необходимо формировать собственный капитал. Несмотря на то, что многие находятся в тяжелых обстоятельствах, именно для них сбережения и являются самым необходимым", — отмечает он.

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По словам эксперта, первые результаты, возможно, придут только через несколько лет. Но когда вы поймете, что ваших сбережений хватит на несколько месяцев или даже лет жизни, вы сможете почувствовать себя гораздо спокойнее.

По мнению Клопенко, важно откладывать определенную сумму со своих доходов. "Не так важно, сколько именно, гораздо важнее — постоянство накоплений. Не делайте исключений: решили откладывать 5% от доходов – значит, никогда не позволяйте себе откладывать меньше. И не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала", — говорит он.

На самом деле, даже если вы живете очень скромно, постоянство отчислений сбережений при получении доходов не добавит вам новых неудобств в виде необходимости контролировать себя в тратах. Такая необходимость так и останется, а изъятые 5% почти никак не скажутся на общем состоянии вашего бюджета. Изымайте эти 5-10% сразу при поступлении любого дохода — "психологически так будет намного легче и комфортнее".

"Запретите себе тратить свои сбережения — оставьте такую возможность только на самые экстренные ситуации. Обязательно заведите отдельный счет, лучше даже в отдельном банке — только для сбережений", — советует Клопенко.

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При этом стоит избегать рисковых инструментов и не заниматься спекуляциями.

Имеет смысл диверсифицировать ваши сбережения. Оставьте часть средств в рублях (или в российских ценных бумагах), часть в долларах США (или в иностранных ценных бумагах), часть в евро (или также в иностранных ценных бумагах.

"На текущий момент гораздо выгоднее держать долгосрочные сбережения в иностранной валюте. На отрезке в 10 лет рубль подешевел в несколько раз – то же самое станет и с вашими сбережениями по отношению к тому, чтобы у вас было, если бы вы хранили их, например, в долларах. Это не политика, это математика — даже наше государство хранит свои долгосрочные сбережения в золотовалютном виде, а не в рублях", — заключил эксперт.