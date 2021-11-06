МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. "АвтоВАЗ" планирует продавать автомобили с навязыванием дополнительного оборудования — ковриков, молдингов и т.п. Понять автопроизводителя, пытающегося заработать в условиях дефицита и повышенного спроса, можно. Однако потенциальным покупателям это не сулит ничего хорошего — купить машину в базовой комплектации станет фактически невозможно. К тому же, автодилеры продолжат добавлять свои допы, чтобы не упустить выгоду. Так что цены на автомобили в очередной раз могут существенно вырасти.

КОВРИК ДЛЯ "ЖИГУЛЕЙ"

Как стало известно, отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует продавать свои авто с новым стандартным набором дополнительных возможностей и аксессуаров.

В компании сообщают, что итоговая стоимость увеличится на сумму от 8 до 30 тысяч рублей. В допоборудование будут включены защита двигателя, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, амортизаторы капота и декоративные молдинги.

Новое повышение цен на отечественные автомобили возможно уже с 15 ноября, предупреждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. По предположению эксперта, данное требование будет распространяться на весь модельный ряд, выпускаемый "АвтоВАЗом". В США прогнозируется бум онлайн-торговли автомобилями

Конечно, помешать вышеозначенным планам могут антимонопольщики. Сообщается, что ФАС уже заинтересовалась опубликованными новостями и планирует произвести проверку действий компании на предмет нарушения закона о защите конкуренции.

Если такие нарушения будут найдены, то, вероятнее всего, концерну придется как-то иначе повышать стоимость своей продукции, а не за счет навязывания дополнительного оборудования, допускает Мигаль.

Если новация все же будет реализована, то не исключено, что потенциальные покупатели будут искать либо более доступную комплектацию среди автомобилей с пробегом, либо выберут другую модель.

Кроме того, достаточно часто дополнительное оборудование, которое устанавливается непосредственно на производстве, не отвечает требованиям клиентов. Поэтому им приходится менять готовый комплект на что-то более надежное и более качественное, добавил он.

СПРОС ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА

Планируемое подорожание — уже седьмое в этом году. Шестое повышение цен у "АвтоВАЗа" произошло совсем недавно — с 16 октября автомобили Lada подорожали в среднем на 1,5%.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 560 тысяч рублей (+1,6%, или 9 тысяч рублей), Vesta — 796 тысяч рублей (+1,5%, или 12 тысяч рублей), Largus — 781 тысячу рублей (+1,6%, или 12 тысяч рублей), Xray — 775 тысяч рублей (+1,7%, или 13 тысяч рублей), Niva Legend — 660 тысяч рублей (+1,5%, или 10 тысяч рублей), Niva Travel — 832 тысячи рублей (+1,3%, или 11 тысяч рублей). Платные дороги в России могут подорожать

С весны волжский автопроизводитель испытывает дефицит автоэлектроники, из-за чего периодически приостанавливает производственный процесс.

Летом наблюдался дефицит моделей Lada, а очередь на них могла растягиваться на месяцы. В августе по этой причине продажи компании упали на 17%, до 114,1 тысячи штук.. А сентябре продажи и вовсе рухнули сразу на 51%.

Ситуация идет вразрез с картиной последних десятилетий, когда автомобилей выпускали с избытком, и в конце года дилеры вынуждены были продавать их дешевле, чтобы расчистить склады для новых моделей. Но, увы, она типична для сегодняшнего авторынка.

Основная причина — сокращение поставок электронных компонентов из-за нехватки полупроводников, объясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Проблема эта глобальная и затронула всех производителей — теперь они вынуждены повышать маржинальность продаж вслед за автодилерами, уже освоившими практику продажи машин с допоборудованием.

"В чем-то этот путь более справедливый, так как после того, как проблема с полупроводниками будет решена, не придется понижать цены, достаточно будет снова начать продавать автомобили в минимальной комплектации", — считает эксперт.

РЫНОК ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

Если автопроизводитель добавляет какое-то свое допоборудование — выскомаржинальные запчасти, аксессуары, то и дилеры тоже не отказываются от этой возможности заработать, продолжает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев. Эксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля

Если автопроизводитель будет устанавливать сигнализацию или коврики, тем самым лишая дилеров возможности это сделать, значит, и дилеры будут устанавливать и продавать что-то еще.

То, что сейчас декларируется производителем как борьба с супер-высокими ценами, не сработает, ведь сейчас, в условиях дефицита, все хотят заработать, в том числе и дилеры. И обвинять их в этом, по словам эксперта, не стоит — мяч на стороне продавца.

"Вернется рынок к состоянию, когда спрос будет меньше, чем предложение, тогда и автодилеры снова будут бороться за клиента, снова будут скидки, а пока с этим сделать ничего не получится", — сетует Груздев.

До этого момент дилеры не только не дают скидок, но и навешивают на автомобиль огромное количество так называемых допов по завышенным ценам, согласен автомобильный эксперт Егор Васильев.

Теперь помимо автовазовских аксессуаров они будут навязывать и свои, объясняя это тем, что в наличии есть только такие автомобили. Вероятно, "сверхдопы" окажутся дороже стандартных ковриков.

"Если раньше мы могли предлагать дополнительное оборудование к базовой комплектации на выбор клиента, то теперь почти все эти допы устанавливаются непосредственно на заводе, не спрашивая у покупателя, нужны они ему или нет. Поэтому от такого поступка пострадают все: и производитель — так как количество продаж может заметно упасть, и дилер — ведь у него забирают одну из основных опций. Пострадает и покупатель, на плечи которого ляжет оплата всех этих нововведений", — сетует Мигаль.

Теперь дилерам, чтобы продолжить получать доход, надо будет еще активнее развивать сервисную составляющую продаж, чтобы покупатель был готов заплатить больше за удобство и безопасность покупки, за возможность оптимального и быстрого подбора подходящего автомобиля, за доставку в удобное время и место.

"Наступает время, когда дилер, вероятнее всего, не сможет достаточно зарабатывать именно на продаже автомобиля, и на первое место выйдет сервис и прозрачность — и это не плохая тенденция", — предполагает глава Fresh Auto.

В попытках завоевать своего клиента все больше дилеров будут предлагать максимальное количество качественных сервисных предложений, которые сделают покупку автомобиля простой, понятной, удобной и выгодной для всех участников сделки.

РОСТА ЦЕН НЕ ИЗБЕЖАТЬ

К сожалению, в условиях дефицита цена на любой товар растет. И автомобили Волжского автозавода рискуют подорожать в ближайший год в дополнение к общей инфляции в среднем на 10-15%, причем доля обсуждаемого подхода к продажам составит от 30 до 50 тысяч рублей. На МКАД снова меняют навигацию

Впрочем, по мнению Тузова, это объективно небольшая наценка. Альтернативы "АвтоВАЗу" в своем ценовом сегменте не будет, а все прочие автомобили, как производящиеся в России, так и ввозимые сюда, тоже дорожают.

По оценкам автопроизводителей, проблема с полупроводниками продлится до конца 2022 года и может даже перейти в 2023-й. Поэтому вполне вероятно, что и весь следующий год цены на автомобили продолжат расти.

"У производителей просто нет выхода, чтобы при сократившихся на 30-50% продажах оставаться прибыльными, цены нужно поднимать. На те же 30-50%. Однако тут уже может возникнуть проблема не с производством, а с покупателями", — заключает эксперт.

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