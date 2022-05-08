МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ, Елена Гуринович. Еврокомиссия разработала план по энергосбережению входящих в союз стран и намерена утвердить документ 18 мая. Согласно документу, государства Евросоюза, у которых есть альтернативные источники сырья, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими странами и делиться ресурсами, в том числе, газом. О том, где Европа будет брать столько энергоресурсов и когда этот план можно будет реализовать, агентство "Прайм" опросило экспертов. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

Брюссель настаивает, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газом, те европейские страны, кто обладает альтернативными поставщиками это сырья, делились с наиболее пострадавшими соседями, кто находится в большей зависимости от российских газопроводов.

Европейские власти также потребуют применять нормирование энергии. Первым, согласно источнику испанского издания El Pais, квотирование начнется в промышленном секторе: чтобы компании в странах с большим доступом к энергоресурсам не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах.

Также в планах властей ЕС использовать утвержденный еще в 2017 году регламент о поставках газа, он будет гарантировать достаточное поступление топлива домохозяйствам и социальным службам всех стран ЕС.

ЗАЯВЛЕНИЕ РАДИ ЗАЯВЛЕНИЯ

По мнению директора медиацентра Института развития технологий ТЭК ИРТТЭК Дмитрия Коптева, появление этой новости связано не столько с тем, что Евросоюз готовится принять план действий, а с неудачами на переговорах по введению эмбарго на поставки российской нефти. "Эта идея встретила решительное сопротивление со стороны ряда стран ЕС, прежде всего Словакии и Венгрии", — напомнил он.

На этом фоне Брюсселю потребовалось продемонстрировать, что страны ЕС по-прежнему едины в своем намерении противодействовать России, отсюда и появилась новость о предстоящем принятии плана по энергосбережению, разговоры о котором, повторил эксперт, ходят не первую неделю.

В свою очередь доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что главной задачей плана ЕС является решение прервать растущую инфляцию в еврозоне.

"Европейские квартальные цены на газ выросли более чем на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на нефть и уголь преследует та же тенденция", — отметила экономист.

При этом главной причиной такого роста цен на энергоносители собеседница агентства считает электроэнергетику. "Это главный виновник высокой инфляции в Еврозоне", — отметила она.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игоря Юшкова, главный вопрос, который ставит перед европейцами новый документ ЕК, состоит в том, как заставить коммерческие компании перепродавать куда-то газ. "Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути

СВОБОДНЫЙ ПЕРЕТОК

Сейчас все силы ЕС направлены на то, чтобы обеспечить свободный переток энергоресурсов из одной страны в другую. "Евросоюз последовательно к этому шел многие годы, создавая единый либеральный рынок газа в Европе. Он из европейских фондов спонсировал строительство газопроводов-интерконнекторов (они позволяют перетекать газу из одной страны в соседнюю. другую. Эти трубы есть между Польшей и Литвой, в Румынии, таких газопроводов довольно много", — рассказал Юшков и подчеркнул, что это не от поставщика к потребителю поток, а именно между странами потребителями. Такие трубопроводы стирают ценовые различия для потребителей сырья в Европе.

"В этом плане итак все создано", — подчеркнул он. Также достаточно давно в контрактах на покупку сырья был исключен пункт о запрете реэкспорта газа. Если кто-то покупает российский, норвежский, алжирский газ, то он имеет право перепродать его соседям, напомнил специалист.

И тут встает вопрос о том, что кто-то получит право указывать коммерческим компаниям – а именно они являются покупателями сырья – указывать, кому, когда и куда продавать газ.

Нет такой ситуации в Европе, когда одна страна сидит в профиците, а в другой – дефицит газа. Сейчас у всех дефицит, напомнил Юшков. В том-то и проблема, что эта мера не решает основную проблему: что сам газ надо где-то брать. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

КОНЕЦ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЕВРОПЫ?

Именно дефицит сырья в Европе лежит в основе высоких цен на "голубое топливо".

Европейцы, по всей видимости, говорят о том, что какой-то регулятор получит полномочия указывать, кому компания должна продать: своим потребителям или соседям. И это не бьется с основой европейской экономики, когда компания сама определяет что с этим газом делать.

"Получается, например, у какой-то компании есть контракт на закупку газа у Катара или Норвегии на определенный объем. И у этой компании есть перечень потребителей, с которыми есть коммерческие контракты о продаже газа уже конечному потребителю. И получается, что придет регулятор и укажет: нет, ты не должен выполнять свои контракты, а ты должен этот газ перепродать кому-то еще. То есть, нарушь свои обязательства. А те потребители, кому в итоге недопоставили газ, они его откуда возьмут?", — рассуждает Юшков. Россия спасет от энергокризиса как минимум одну страну

ПРИВЛЕЧЬ СО СТОРОНЫ

В прошлом году, рассказывал Юшков ранее, Россия поставила в Европу 150-155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема было свободно на 70 миллиардов кубов. Получается, что помимо трубопроводов-интерконнекторов Европе нужно создать и инфраструктуру для приема сырья извне. В частности, СПГ-терминалы и новые хранилища. Такие объекты строятся не один год и стоят очень дорого.

Больше всех заплатить для решения этой задачи придется Германии: это страна с самой крупной экономикой и самым большим числом производственных предприятий. Да и население страны, жилища которого также в основном отапливается газом, самое большое в Европе (за исключением России) и насчитывает более 83 миллионов человек. У этой страны нет ни одного СПГ-терминала, так как она является самым крупным покупателем российского трубопроводного газа в регионе.

"Постройка инфраструктуры — прямые издержки, которые будут включены в стоимость сырья и это бремя будет распределено на конечного европейского потребителя", — рассуждает Скрыль.

При этом Коптев отметил, что, хотя о подготовке планов на случай "газового шантажа" со стороны России говорится уже давно (риторика только усилилась после прекращения "Газпромом" поставок в Болгарию и Польшу из-за их отказа использовать предложенную схему оплаты в рублях), никаких конкретных параметров озвучено не было.

"Создается впечатление, что речь не о конкретных планах действий, а о некой демонстрации единства перед лицом "российской угрозы"", — считает представитель ИРТТЭКа.

"Собственно, вся новость именно об этом – гипотетическое прекращение поставок газа и России затронет всех, те, кого оно затронет в меньшей степени, не должны будут использовать это для получения конкурентных преимуществ, страны, обладающие запасами газа", — добавил он. Как ни странно, это может звучать, но это может быть та же Польша, ПХГ которой заполнены на 80% при общеевропейском уровне в 34%.

Другие возможные "доноры газа" могут стать страны с большими возможностями получения сырья извне, например, европейские лидеры по мощностям для приема СПГ – Франция, Италия и Испания, — или добывающая газа Норвегия.

По мнению экономиста РЭУ, замещение российских объёмов сырья в Европе может быть реализовано через поставки СПГ со стороны США и стран ближнего Востока. "С учетом того, что цена на энергоресурсы высокая, данным странам выгодно расширять географию своих поставок", — считает она.