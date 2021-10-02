МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Express оценили прогнозы по росту влияния России над европейской экономикой на фоне энергетического кризиса. Ряд пользователей выразили мнение, что ситуация с ценами на газ стала результатом политики ЕС по отношению к Москве. В МИД рассказали о ходе сертификации "Северного потока-2"

Европа продала душу России, полагаясь на их газ. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, говорит один из подписчиков.

По мнению другого читателя с ником Sdemnips, ЕС игнорировал давно назревающую проблему (обеспечения энергоресурсами — ред.)

"Цена на природный газ выросла, РФ следует ценам на рынке, а Европа винит в этом всех вокруг, кроме себя", — отметил ряд пользователей.

"Причина текущей газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них", — пишет FoxyStar.

Цены на газ в Европе в последние недели бьют рекорды. В конце сентября стоимость газовых фьючерсов приблизилась к отметке в $1200 за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что "Газпром" выполняет свои обязательства перед потребителями и готов нарастить объемы поставок. Потребители подтверждают его слова.

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