Британцы раскритиковали энергетическую политику Европы на фоне рекородного подорожания топлива
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Читатели британского издания Daily Express оценили прогнозы по росту влияния России над европейской экономикой на фоне энергетического кризиса. Ряд пользователей выразили мнение, что ситуация с ценами на газ стала результатом политики ЕС по отношению к Москве.
Европа продала душу России, полагаясь на их газ. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, говорит один из подписчиков.
По мнению другого читателя с ником Sdemnips, ЕС игнорировал давно назревающую проблему (обеспечения энергоресурсами — ред.)
"Цена на природный газ выросла, РФ следует ценам на рынке, а Европа винит в этом всех вокруг, кроме себя", — отметил ряд пользователей.
"Причина текущей газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока — 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них", — пишет FoxyStar.
Цены на газ в Европе в последние недели бьют рекорды. В конце сентября стоимость газовых фьючерсов приблизилась к отметке в $1200 за тысячу кубометров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что "Газпром" выполняет свои обязательства перед потребителями и готов нарастить объемы поставок. Потребители подтверждают его слова.
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