МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. С начала сентября цены на автомобили почти наверняка вырастут в российских автосалонах по всему ряду моделей и марок из-за инфляции, подорожания металлов, дефицита микрочипов и коронавирусных ограничений по всему миру. Но на сколько подорожают машины, эксперты, опрошенные агентством "Прайм", пока затрудняются ответить.

Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов прогнозирует, что после 1 сентября ожидать традиционного роста цен можно от 80% автокомпаний.

"Дорожают металлы, вся сталь. Очень серьезно выросли цены на цветные металлы — это произошло из-за пандемии и остановки производств. Также продолжает дорожать каучук", — объяснил эксперт.

По данным агентства "Автостат", cредневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам первого полугодия составила 1,886 миллиона рублей, это на 12,5% выше, чем за тот же период прошлого года.

При этом средневзвешенная цена иномарки достигла 2 миллиона 246 тысяч рублей, увеличившись на 14,4%, а отечественного автомобиля — 782 тысячи рублей (+11,6%).

ЛОГИКА ЦЕН

Повышение цен с первого сентября понятно. Сейчас заканчивается низкий сезон: летом россияне больше озабочены отпусками и дачами, чем покупкой автомобилей. "Самое время поднять цены", — рассуждает директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик. Водителям рассказали, когда механика лучше автомата

Впрочем, цены на автомобили растут с начала года. Да и в прошлом году, когда из-за пандемийных ограничений продажи сильно сократились, их "никто не спешил снижать".

"При этом, рубль с начала года несколько укрепился к основным валютам, так что отсылки к валютной переоценке выглядят не вполне убедительно", — обращает внимание он.

В то же время общая инфляция и в России, и в мире в целом, ускорилась. Подорожали черные и цветные металлы. Российские предприятия, занимающиеся сборкой иномарок, в текущем году увеличили отгрузки за рубеж, что могло быть вызвано реальным дефицитом на мировом рынке. Акции автопроизводителей под давлением из-за проблем с поставками чипов

"В общем, повышение цен, вероятно, будет, причем по всему ряду моделей и марок, но это станет отражением общеинфляционных процессов в мире и в России, чем реального дефицита автомобилей на нашем внутреннем рынке", — объясняет эксперт.

ДИНАМИКА ПО ИНЕРЦИИ

Наблюдаемая дилерами динамика цен идёт по инерции. Внешние причины сейчас уже не оказывают такого глобального влияния, признает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Так, ситуация с подорожанием металлов стабилизировалась еще четыре месяца назад. "Их стоимость действительно била рекорды, но на данный момент рынок остыл".

"Однако, чтобы собрать авто необходимо время, то есть автомобили, которые продаются сейчас, сделаны из металла, который стоил дорого, что, безусловно, отражается на цене, но через некоторое время себестоимость изменится", — указывает Мигаль. Теслу подвел автопилот

Растущая инфляция — ещё один фактор, оказывающий влияние на стоимость. По мнению собеседника издания, в связи с этим в ближайшее время Центробанк будет предпринимать меры. Ключевая ставка снова может вырасти, а это напрямую повлияет на спрос: он будет снижаться как на новые автомобили, так и на авто с пробегом.

Вместе с тем, эксперт настроен оптимистично: как только спрос станет меньше — наполнятся склады, дилеры уже смогут стимулировать продажи и будут давать скидки.

"В какой-то момент все эти факторы должны очень сильно остудить рынок, но осенью этого ждать не стоит — пока сохраняется повышенный спрос, и у производителей есть потенциал для повышения стоимости", — подытожил он.

ДЕФИЦИТ МИКРОЧИПОВ

Еще одна наиболее очевидная причина роста цен на новые автомобили — продолжающийся дефицит полупроводников. Аналитики предупредили о глобальном падении производства машин

"Микрочипы — важнейшие элементы, которые используются во всех современных автомобилях, их нехватка приводит к дефициту на авторынке. Это в свою очередь смещает точку рыночного равновесия вверх, что сигнализирует о повышении цен", — утверждает директор по коммуникациям ГК АВТОDOM Анна Уткина.

По ее словам, из-за дефицита микрочипов производители заявляют о том, что в мире будет выпущено на 9 миллионов автомобилей меньше.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич в свою очередь добавляет, что дефицит микросхем сильно отразился на премиум-сегменте. Ведь чем выше класс автомобиля, тем больше чипов нужно для его производства.

"Так что некоторые бренды сконцентрировали свое внимание на выпуске только определенных моделей", — говорит он.

ОСЕННЯЯ ИНТРИГА

В компании Fresh Auto признают: цены на машины в сентябре вырастут, но на сколько, и по каким брендам — пока неизвестно.

Среди брендов о росте цен дилера проинформировал пока только китайский производитель Chery. Так, стоимость одной из ликвидных моделей CHERY Tiggo 7 Pro вырастет на 20 тысяч рублей. Продажи автомобилей в мае: некоторое улучшение динамики, но по-прежнему в глубоком минусе

"Осенью цены продолжат расти во всех сегментах, например, в октябре по прогнозам на 2% подорожают коммерческие автомобили Ford", — говорит Мигаль.

За август цена на новые автомобили выросла почти на от 10 до 30% в зависимости от бренда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на авто с пробегом на 27%.

ЗАМЕДЛИТЬ РОСТ

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь — это преодоление дефицита микросхем, сходятся во мнении эксперты. В Москве может появиться новый штраф для автомобилистов

"Для нормализации производства микрочипов потребуется минимум полгода, а значит — стабилизация цен произойдет не ранее первого полугодия 2022 года", — предполагает Уткина.

Второй по важности аспект — коронавирусные ограничения во всем мире. Если их снимут, то мощность автозаводов повысится, что приведет к повышению предложения на рынке и, соответственно, к снижению дефицита.

Наконец, во многом ситуация зависит от курса рубля и российской экономики в целом: усиление национальной валюты на фоне замедления инфляции сможет притормозить и темпы роста цен на ввозимые и производимые в стране автомобили.

Директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в свою очередь отмечает, что процесс производства автомобилей достаточно сложен и требует качественного планирования.

Большинство автопроизводителей уже заключили все контракты на поставку компонентов на следующие 12 месяцев.

"Это означает, что не стоит ожидать снижения цен", — подытожил он.

Читайте также:

Производителей машин заставят продавать электромобили