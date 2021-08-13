МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Низкие затраты на добычу нефти являются важнейшим достижением компании "Роснефть". Согласно оценке экспертов, компании Saudi Aramco добыча может обходиться более чем в два раза дороже, чем "Роснефти". Рост цен на энергоносители на фоне ослабление рубля позволил "Роснефти" повысить эффективность и увеличить выручку, несмотря на снижение объемов реализации, вызванное обязательствами по сделке ОПЕК+. Риторика США не смогла охладить оптимизм по нефти

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "РОСНЕФТИ" В I-ОМ ПОЛУГОДИИ ОДНА ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В ИСТОРИИ

"В отчетном периоде, несмотря на все сложности, вызванные пандемией COVID-19, мы сумели обеспечить непрерывность работы и продемонстрировать сильные финансовые и производственные результаты… Компания по итогам I пол. 2021 г. получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза", — сказал Председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя итоги работы компании в первой половине 2021 года.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ДОРОЖЕ

На фоне улучшения макроэкономической ситуации во II кв. 2021 г., в частности, восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, "Роснефти" удалось достичь отличных финансовых показателей.

"Компания по итогам I пол. 2021 г. получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли, увеличила показатели EBITDA и свободного денежного потока более чем в два раза", — говорится в сообщении "Роснефти".

В первом полугодии 2021 года выручка "Роснефти" по сравнению с тем же периодом годом ранее выросла на 39,6% благодаря росту цен на нефть.

По данным компании, средняя цена Urals — основного экспортного сорта российской нефти — в январе — июне 2021 года выросла до $63/барр. — на 58,9% больше относительно января — июня прошлого года. "Роснефть": ремонт НПЗ не повлиял на снабжение внутреннего рынка

В российских рублях цена Urals за отчетный период выросла еще больше — на 70,2%, достигнув 4,41 тыс. руб./барр.

Подорожание нефти и ослабление российского рубля на фоне роста цен на энергоносители позволило "Роснефти" значительно повысить эффективность продаж своей продукции. Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов выросла, несмотря на снижение объемов реализации нефти на 18% по отношению к первому полугодию 2020 года.

"Роснефть" снизила объемы реализации в связи с необходимостью соблюдать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.

EBITDA (операционная прибыль) компании в первом полугодии выросла более чем на 100% в рублях и на 85,1% в долларах США, достигнув 1016 млрд руб. и $13,7 млрд соответственно. "Роснефть" нарастит добычу газа

В сообщении приводятся факторы, способствующие росту EBITDA: положительный эффект "обратного акциза", рост реализации в денежном эквиваленте и "эффективная работа менеджмента по сохранению самых низких в отрасли операционных затрат на добычу".

Сечин неоднократно заявлял о низких затратах на добычу нефти (lifting costs) и особо подчеркивал, что это является важнейшим достижением возглавляемой им компании. Во втором квартале этого года операционные затраты на добычу составили всего 194 руб./б.н.э. ($2,6/б.н.э.).

По оценкам западных экспертов, операционные затраты на добычу Saudi Aramco — крупнейшей нефтедобывающей компании в мире — составляют $5-$6/барр. Контролируемая саудовской королевской семьей Saudi Aramco не предоставляет данные, по которым можно было бы оценить эффективность производства этой компании.

В отличие от Saudi Aramco, "Роснефть" осуществляет добычу в удаленных труднодоступных районах Западной Сибири и Севера. Кроме того, многие месторождения российской компании находятся на стадии падения добычи. Если данные, приведенные в отчете, соответствуют действительности, то снижение операционных затрат (lifting costs) до столь низкого уровня является большим достижением "Роснефти".

РОСТ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОБОГНАЛ РОСТ КАПЗАТРАТ

Капитальные затраты "Роснефти" в первой половине 2021 года выросли в годовом исчислении на 25,9%, достигнув 462 млрд руб. ($13,7 млрд). Увеличение капитальных затрат более чем на четверть связано прежде всего с реализацией грандиозного проекта "Восток Ойл", что требует больших инвестиций.

Сечин сообщил, что "Роснефть" концентрирует силы и средства на реализации крупных проектов с высоким уровнем рентабельности и высококачественными запасами.

Лицензионные участки "Восток Ойл" расположены на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. В проект включены 13 месторождений: Пайяхская группа, месторождения Ванкорского кластера, ряд других перспективных участков, в том числе Западно-Иркинский. "Роснефть" начала реализацию проекта во второй половине прошлого года.

По заявлениям высших руководителей "Роснефти", подтвержденная ресурсная база "Восток Ойл" составляет 6,2 млрд т. Во время проведения Петербургского международного экономического форума 2021 "Роснефть" подписала более 50 соглашений на поставку техники, оборудования и предоставления услуг в рамках проекта "Восток Ойл" на сумму 558,8 млрд руб.

Кроме того, значительные средства были направлены на увеличение объемов эксплуатационного бурения на месторождениях "Юганскнефтегаза" — крупнейшего добывающего подразделения "Роснефти". Акции "Роснефти" не в полной мере восстановили восходящий импульс

В первой половине 2021 года свободный денежный поток "Роснефти" вырос до 505 млрд руб. ($6,9 млрд). Свободный денежный поток является важным показателем, который указывает на финансовые средства, имеющиеся в распоряжении компании после осуществления капитальных затрат. Свободный денежный поток позволяет оценить финансовую устойчивость компании.

Несмотря на значительный рост затрат, свободный денежный поток "Роснефти" в январе-июне этого года увеличился более чем вдвое относительно того же периода прошлого года.

Высокий уровень операционный и производственной эффективности позволил значительно снизить общий финансовый долг. В первой половине 2021 года долговые обязательства "Роснефти" снизились на $5,9 млрд, включая финансовый долг, который уменьшился на $2,6 млрд.

ЩЕДРЫЕ ДИВИДЕНДЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Чистая прибыль компании в первом полугодии составила 382 млрд руб. против убытка 113 млрд руб. годом ранее. Рост чистой прибыли создает основу для выплаты промежуточных дивидендов в этом году.

"Совет директоров в ближайшее время рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 2021 год в соответствии с дивидендной политикой, согласно которой акционеры имеют право на 50% от чистой прибыли по МСФО", — сообщил вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро во время телеконференции, состоявшейся после публикации финансовых итогов компании в первой половине 2021 года. Сектор нефти и газа тащит рынок вниз

Если "Роснефть" будет придерживаться своей дивидендной политики, то акционеры компании могут рассчитывать на получение 191 млрд руб. или 18,02 руб. на акцию.

Крупнейшим акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз", владеющий 40,4% акций, британской BP Russian Investments Limited принадлежат 19,75%, катарской QH Oil Investments LLC — 18,53%, в распоряжении "РН-НефтьКапиталИнвест" и "РН-Капитал" находятся 9,6% и 0,76% соответственно.

Читайте также:

Европа оставила себе последний газовый шанс