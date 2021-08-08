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Эксперт рассказал, кто и зачем покупает кнопочные телефоны
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Телефоны становятся все умнее, а приложения — все более требовательными к правам и доступу к нашей информации, в том числе к SMS. Ведь основной формат для более безопасной... ПРАЙМ, 08.08.2021
технологии, диджитал, новости, технологии
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Телефоны становятся все умнее, а приложения — все более требовательными к правам и доступу к нашей информации, в том числе к SMS. Ведь основной формат для более безопасной двухфакторной авторизации для соцсетей, почты, банков, государственных услуг — именно через SMS. Чем умнее устройство — тем легче взломать личные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая
менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности", — добавляет эксперт.
Кнопочные гаджеты не дадут
своровать ваше местоположение, фотографии, смски, информацию о звонках, не будут подслушивать вас для лучшего таргетирования рекламы.
А это означает меньше непредвиденных рисков.
Можно выбрать дешёвый, удобный и
выносливый в плане батареи аппарат с рабочими мессенджерами, а можно обойтись и вовсе без социальных сетей и интернета — только звонки и смс-авторизации.
"Все это также кратно повышает безопасность", — заключает Щельцин.
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