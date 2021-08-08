МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Алена Кутовая. Телефоны становятся все умнее, а приложения — все более требовательными к правам и доступу к нашей информации, в том числе к SMS. Ведь основной формат для более безопасной двухфакторной авторизации для соцсетей, почты, банков, государственных услуг — именно через SMS. Чем умнее устройство — тем легче взломать личные данные человека, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Граждане логично идут в сторону снижения технологичности устройств — выбирая менее функциональные, порой даже нефункциональные устройства для повышения собственной информационной безопасности", — добавляет эксперт.

Кнопочные гаджеты не дадут своровать ваше местоположение, фотографии, смски, информацию о звонках, не будут подслушивать вас для лучшего таргетирования рекламы. Эксперт рассказал, что нельзя обсуждать рядом с телефоном

А это означает меньше непредвиденных рисков.

Можно выбрать дешёвый, удобный и выносливый в плане батареи аппарат с рабочими мессенджерами, а можно обойтись и вовсе без социальных сетей и интернета — только звонки и смс-авторизации.

"Все это также кратно повышает безопасность", — заключает Щельцин.

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