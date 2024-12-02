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Дайджест российских СМИ - 14 июля

Дайджест российских СМИ - 14 июля - 02.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 14 июля

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 02.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-02T04:02+0300

2024-12-02T04:02+0300

2024-12-02T04:02+0300

россия

рф

грузия

украина

дональд трамп

владимир путин

дмитрий чернышенко

госдума

ведомости

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853241981.jpg?1733101368

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Свистать всех на газ - Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год - С разгрузкой последних в этом сезоне партий с проекта "Ямал СПГ" в китайских портах Цзянсу и Чжоушань фактически завершена навигация по Севморпути 2024 года. По ее итогам экспорт российских углеводородов через восточный сектор СМП вырос на 14,5%, до 4,47 миллионов тонн. - Вице-губернаторов нацелили на большинство - Им разъяснили, чего от них ждут на выборах и в обычной жизни - В подмосковной Мастерской управления "Сенеж" прошел традиционный семинар для вице-губернаторов, организованный администрацией президента. По словам источников "Ъ", осведомленных о ходе мероприятия, на нем впервые были названы целевые показатели на думские выборы-2026 (55% голосов за "Единую Россию" при явке в 55%). - Непутевые вагоны - ОАО РЖД некуда ставить новые составы - На вагоностроительных заводах скопилось более 2,5 тысяч новых вагонов, которые не могут уехать к заказчикам, потому что ОАО РЖД не принимает их на сеть. На некоторых предприятиях продукция стоит в несколько ярусов, на некоторых ее уже разбирают. Причина — в намерении ОАО РЖД сократить размер парка, в этот раз в виде усложнения процедуры приписки вагонов, нужной для получения идентификационного номера. - Пробег накрутил срок - Кредиты на подержанные машины оказались на год длиннее, чем на новые - Средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что ровно на год больше, чем по кредитам на новые. Суммы кредитов в сегментах примерно одинаковые, но есть значительная разница в ставках: полная стоимость кредита (ПСК) на б/у машины в среднем на 8 п. п. выше: кредиты на новые машины субсидируются автопроизводителями. - За едой не постоим - Правительство множит меры по стабилизации цен на продовольствие - Правительство в пятницу в очередной раз продлило продовольственное эмбарго — теперь до конца 2026 года, а также определило меры стабилизации заметно выросших цен на продукты. Это, в частности, более активное заключение регионами соглашений о ценах с производителями и ритейлерами, стимулирование долгосрочных договоров сетей с поставщиками, а также контроль экспорта и насыщение рынка продовольствия импортом из "дружественных" стран. - Что забыли на платформе - Белый дом объяснил, зачем нужен законопроект о платформенной экономике - Правительство считает опубликованный на минувшей неделе законопроект о платформенной экономике (см. "Ъ" от 27 сентября и 22 ноября) значимым элементом будущего экономического регулирования, важным в том числе для нацпроекта "Экономика данных". - Всемирный труд подрос в цене - Реальные зарплаты прибавили на снижении инфляции и росте производительности - По итогам 2024 года уровень средней реальной зарплаты в мире вырастет на рекордные за полтора десятилетия 2,7%, подсчитали эксперты Международной организации труда (МОТ). Это результат роста производительности труда при сокращении глобальной инфляции. - Промышленность поработала на удержание - Мониторинг индустрии - На фоне того, как Росстат в октябре 2024 года обнаружил заметный прирост промпроизводства (по сравнению с сентябрем на 0,6%, сезонность устранена), а Минэкономики отчиталось, что основной причиной такого всплеска стал рост выпуска машиностроения (смотреть "Ъ" от 28 ноября), аналитики ЦМАКП заключили: говорить о формировании полноценной тенденции роста не приходится. - Депутаты переходят на детское время - В последний месяц осенней сессии Дума уделит особое внимание проблемам несовершеннолетних - В декабре Госдуме предстоит обсудить сразу несколько законопроектов, связанных с детьми и молодежью, следует из утвержденного на прошлой неделе календаря рассмотрения вопросов на последний месяц осенней сессии. - Партии полезли в заначки - В третьем квартале они израсходовали втрое больше, чем получили - В третьем квартале 2024 года российские партии заработали почти 1,7 миллиардов рублей — на треть больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Центризбиркомом финансовых отчетов. Но тратили они активнее, чем зарабатывали, суммарно израсходовав за три месяца 5 миллиардов рублей. - Присоединенные ценности - В Госдуме порассуждали об успехах и проблемах в интеграции новых регионов - Интеграция новых субъектов РФ в российское идеологическое пространство — одна из первостепенных задач государственной власти. К такому выводу пришли участники прошедшего в Госдуме круглого стола "Война и мир новых старых территорий: вопросы миграции и интеграции в правовое пространство РФ". - Братья для террора - Как в Дагестане готовились нападения на церкви и синагоги - "Ъ" стали известны подробности уголовного дела о терактах, совершенных летом этого года в Дербенте и Махачкале, в результате которых были убиты 20 человек. По данным следствия, в подготовке нападений на две церкви и две синагоги были задействованы 11 человек, пятеро из которых по фамилии Магомедовы подыскали оружие и хранили целый арсенал для боевиков. - По векселям заплатили заочно - Бывших предправления и акционера банка осудили в их отсутствие - Как стало известно "Ъ", Савеловский суд столицы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего председателя правления Русстройбанка Андрея Струкова. Вместе с ним по делу, которое рассматривалось в заочном режиме, проходила его гражданская супруга, в прошлом акционер банка и модель Ольга Сорокина — она получила семь лет. - Патрульные машины доехали до приговора - Обвиняемым в хищении средств при поставках автомобилей для МВД запросили серьезные сроки - От девяти до девяти с половиной лет колонии в прениях сторон запросило обвинение для четырех фигурантов дела о хищении 1,1 миллиардов рублей при переоборудовании для МВД легковых автомобилей в патрульные. - Россия начинается с кончиков пальцев - В аэропортах приступили к сбору отпечатков у въезжающих иностранцев - Как убедился "Ъ", 1 декабря в столичных аэропортах стартовал полуторагодовой эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев. Сотрудники погранслужбы ФСБ должны делать цифровые фотографии и брать отпечатки пальцев на пунктах пропуска. - Психоразводный процесс - Депутаты со второй попытки пытаются спасти браки россиян - В Госдуму вновь внесен законопроект о необходимости пройти обязательную консультацию у психолога при расторжении брака. В этой версии требование коснется расходящихся супругов, у которых есть общие несовершеннолетние дети. - Дороги, которые мы называем - Минтранс хочет, чтобы у каждой трассы в РФ появилось свое имя - У всех российских дорог появятся собственные наименования — такую инициативу подготовил Минтранс РФ. Сейчас уникальные названия есть только у федеральных трасс, но ведомство предлагает обязать региональные и местные власти, а также частников присваивать их всем своим дорогам. - На сирийском фронте есть перемены - Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо - Антиправительственные силы, которые на прошлой неделе начали мощное наступление на позиции сирийской армии, взяли под свой контроль стратегически важные районы на севере страны — в частности, значительную часть второго по величине города Алеппо. - Грузинская политика оказалась на улице - Власти республики не намерены идти на уступки оппозиции - Протестная активность в Грузии набирает обороты: демонстрации в конце минувшей недели проходили не только в Тбилиси, но и в провинциальных городах — от крупных Батуми и Кутаиси до небольших Ахалцихе и Хашури. - Япония засмотрелась на НАТО - Правящая партия обсуждает идею военно-политического альянса в Азии - В правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии был создан новый комитет по вопросам безопасности в Азии. По данным газеты Yomiuri, в число тем для обстоятельных дискуссий вошел и вопрос о целесообразности создания "азиатского НАТО". - Прогноз выдался урожайный - Аналитики ждут роста сбора зерновых в следующем году - Теплая осень и прошедшие в сельскохозяйственных регионах дожди улучшили ожидания относительно будущего урожая зерна. Аналитики не исключают, что совокупный сбор может увеличиться на 7,7% к результатам текущего года, хотя ранее на рынке не исключали снижения. - MOL на выдумки хитра - Поставки нефти ЛУКОЙЛа в Венгрию и Словакию стабилизировались - По данным "Ъ", венгерская MOL вышла на стабильный объем поставок нефти ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на заводы в Венгрии и Словакии. В октябре второй месяц подряд отгрузки через трейдера MOL по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину остаются на уровне 300 тысяч тонн. - Вакансии на связи - Зарплаты в телеком-отрасли ускорили рост - Средние зарплаты телеком-специалистов выросли за год в среднем на 11%, до 87 тысяч рублей. За осень размер средней предлагаемой зарплаты увеличился на 27%. Одновременно растет и количество вакансий. - Как закалялся штраф - Антимонопольные нарушения оказались неустранимо вредными - Верховый суд РФ (ВС) определил, что устранение последствий отключения электроэнергии не освобождает поставщика от административной ответственности за нарушение закона о защите конкуренции. Арбитражные суды в деле АО "Облкоммунэнерго" сочли это малозначительным деянием, поскольку организация предоставила пострадавшим потребителям генераторы и тем самым загладила вред. - Гостиницы на доверии - Вложениям в туризм подобрали управление - На фоне массового прихода частных инвесторов на рынок коммерческой недвижимости управляющие компании (УК) расширяют инвестиционные решения в рамках доверительного управления (ДУ). - У цифры прибавилось операторов - Реестр ЦБ пополнился "Токеником" - В реестре Банка России появился новый оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА). Это вторая компания, получившая такой статус с начала года, всего их 12. Однако основной объем выпусков приходится лишь на трех ключевых игроков. Участники рынка отмечают, что порог входа на рынок достаточно высокий, а для конечных инвесторов, по мнению экспертов, сохраняется много неудобств. - Автомобили держат курс - Дилеры ждут плавного роста цен на машины - Девальвация рубля может привести к росту цен на автомобили, поставляемые официально, на 1–5% до конца года, считает большинство опрошенных "Ъ" дилеров. По их оценке, резкому подорожанию будет препятствовать достаточный сток, конкуренция и желание автоконцернов выполнить годовые планы продаж. - Гектары нашли инвестора - Крупные подмосковные участки дождались девелопера - Инвестиционная Smart Development Group приобрела в Подмосковье более 200 гектаров в Волоколамском, Солнечногорском и Дмитровском районах оценочной стоимостью до 5 миллиардов рублей. Компания может использовать эти площадки под проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС): опыт строительства коттеджных поселков у нее есть. - В такси подсели проверки - На бизнесе "Яндекса" в Киргизии могут сказаться действия местных властей - Начатые властями Киргизии в отношении "Яндекс (MOEX: YDEX) Такси" проверки могут вылиться в реальные ограничения для бизнеса компании. Агрегатор занимает до 70% рынка услуг такси в стране. Компания рассматривает рынки Центральной Азии как перспективные, что вызывает опасение у национальных регуляторов в части роста цен на услуги. - Рыба не перерабатывает штрафы - Участники просят пересмотреть требования программы инвестквот - Не выполнив условия по выпуску значительного объема переработанной рыбной продукции, участники программы инвестиционных квот столкнулись с миллиардными претензиями Росрыболовства. Суды встают на сторону ведомства. - Интеллект потребовал денег - Инвестиции в разработку отечественного оборудования для ИИ выросли почти в полтора раза - Разработчики вычислительной техники в 2024 году на 40% увеличили инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта (ИИ). Необходимые системы хранения данных уже производятся, в том числе на российских чипах: например, НТЦ "Модуль" планирует увеличить их выпуск в 2025 году. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Почему рухнула оборона сирийской армии в Алеппо - Бои с джихадистами развернулись к северу от ключевого города Хамы - Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)" (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии сразу после захвата Алеппо – первого по величине довоенного населения города в Сирии – начали наступление на Хаму. - ЦМАКП резко ухудшил прогноз по инфляции и росту ВВП - Сказываются ослабление рубля и преобладание импорта, а повышение ставки – спорный инструмент, полагают эксперты - Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 годы и опубликовали ноябрьскую версию. - Что предприниматели и чиновники рассказали участникам Конгресса молодых ученых - Форум в "Сириусе" посетило около 7000 человек - Центральным мероприятием КМУ было пленарное заседание. Выступающими стали сами ученые, а модерировал его вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По оценке корреспондента "Ведомостей", заседание собрало около 2000 слушателей и 300 из них не смогли найти сидячего места. - Кремль назвал желаемый результат "Единой России" на выборах в Госдуму 2026 года - Вице-губернаторам по внутренней политике рассказали на семинаре в "Сенеже", чего ждать в предстоящие два года - На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в мастерской управления "Сенеж" с 28 по 30 ноября обсудили предстоящие в 2026 году выборы в Госдуму. - Удар "Орешником" перебил в повестке разрешение бить по России западными ракетами - Уровень тревожности на фоне этих новостей вырос, говорят данные ФОМа - Испытание новейшей ракеты средней дальности "Орешник" по заводу "Южмаш" 21 ноября стало одним из наиболее значимых событий недели, заинтересовавших россиян, – таковым его сочли 16% опрошенных, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). - Управление МЧС не смогло добиться взыскания 146 миллиардов рублей с "Бамстройпути" - Апелляционная инстанция подтвердила это решение - Арбитражный суд Москвы отказал главному управлению МЧС России по Воронежской области в иске к подрядчику "Бамстройпуть" (БСП) на 146 миллиардов рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, обратили внимание "Ведомости". - Прокуратура запросила сроки по делу о хищениях при обновлении автопарка МВД - Фигуранты похитили более 1 миллиардов рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia, считает следствие - Государственный обвинитель запросил от 9 до 9,5 года колонии фигурантам уголовного дела о хищении свыше 1,1 млрд руб. при закупке автомобилей Skoda Octavia для нужд Госавтоинспекции (ГАИ), рассказал "Ведомостям" источник, знакомый с ходом процесса. - Нелегальные кредиторы все чаще предлагают услуги в Telegram - После реформирования рынка МФО их число увеличится еще больше, уверены эксперты - Начиная с 2021 года активно растет количество нелегальных кредиторов, в том числе маскирующихся под микрофинансовые организации (МФО), которые предлагают свои услуги через Telegram. - ЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалют - Вовлеченность банков в высокорисковые p2p-операции в целом снижается - Объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 года, сообщил Центробанк в новом обзоре финансовой стабильности. - Новых выборов в Грузии не будет - "Грузинская мечта" не собирается сдавать власть - В Грузии не будут проводиться повторные выборы в парламент помимо состоявшихся 26 октября. Об этом 1 декабря заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. К проведению новых выборов в Грузии призвал Европарламент. 28 ноября он принял резолюцию, согласно которой европейский орган "отвергает любые признания парламентских выборов и призывает провести повторное голосование в течение года в улучшенных условиях выборов". - Трамп выбрал борца с глубинным государством главой ФБР - Выбор Каша Пателя можно считать "объявлением войны" этому классу - Избранный президент США Дональд Трамп выбрал работавшего на его первом сроке главой аппарата исполняющим обязанности министра обороны 44-летнего Каша Пателя новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР). - В России проработают регуляторику для уничтожения беспилотников - Сейчас ответственность за возможные последствия таких ситуаций не определена - Минэкономразвития собирается запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) в Новгородской области по тестированию средств защиты от противоправного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). - К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной аренды - Доля офлайн-каналов, сайтов объектов и соцсетей сократится с 55% до 29% - К 2030 г. онлайн тревел-агентства будут определять остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. - Касперская предложила профинансировать создание языка разработки для ИИ - Также университеты должны договариваться с компаниями о трудоустройстве студентов после окончания вуза, считает она - Государство должно создать отечественную платформу и языки программирования для искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением выступила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская на конференции "Импульс.Т1". - Развитие рынка газомоторного топлива до 2035 года оценили в 240 миллиардов рублей - Государство хочет кратно увеличить объемы потребления газа для заправки автомобилей - Финансирование ключевых мероприятий в рамках готовящейся "Концепции развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года" в части автотранспорта может обойтись примерно в 237 миллиардов руб. - У петербургского ДЛТ сменился собственник - Владельцы Mercury внесли здание универмага в ЗПИФ - Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали фирму "Меркури", на балансе которой находится Дом ленинградской торговли (ДЛТ) в Санкт-Петербурге, закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) "Нексус" под управлением УК "Инновационный капитал". - Крупный производитель БАД купил воронежский завод немецкой Bionoricaм - Сделка, вероятнее всего, прошла с большим дисконтом - Производитель биологически активных добавок (БАД) и лекарств ВТФ стал собственником 100% долей в ООО "Бионорика фармасьютикалс", которому принадлежит фармацевтический завод под Воронежем, следует из данных "СПАРК-Интерфакса". - "Эконива" вышла в сегмент готовой еды - Продажи такой продукции ритейлерами по итогам 2024 года могут достигнуть почти 1 триллион рублей - Группа "Эконива" запустила пилотный проект по продаже готовой и замороженной еды, сообщил "Ведомостям" представитель компании. По его словам, в ассортимент вошли сырники, блины с творогом и сыром, творожная запеканка, омлет и прочее. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Один за штурвалом - Кто будет отвечать за безопасность авиапассажиров: пилот реальный или виртуальный? - Идея оставить к 2030 году в кабине пассажирских самолетов одного пилота вместо двух набирает обороты. Напомним: регулирующие органы сорока стран, включая Германию, Британию и Новую Зеландию, на полном серьезе рассматривают такую возможность как способ снизить эксплуатационные расходы и уменьшить давление нарастающего дефицита летчиков. - Newsweek хватил ядерный удар - Зачем журнал США моделирует атомные удары по Москве, Пекину и Пхеньяну? - Самоубийственная перспектива начала атомной войны, обмена ядерными ударами и их последствиями для крупнейших городов России, Китая и КНДР стала предметом провокационной, по-другому не скажешь, публикации американского журнала Newsweek. - Лежачий пешеход - Асфальтом дорога не ограничивается, постановил суд - Первый кассационный суд общей юрисдикции признал участником дорожного движения человека, лежавшего на траве возле своего дома в сельской местности. Трава росла на подъезде к его дому, и человека случайно переехала машина. - Вкус праздника - Продукты для новогоднего стола за год подорожали на 11,4 процента - Новогодний стол за год подорожал на 11,4% (в 2023 году рост составил примерно 9%), подсчитали для "РГ" в "Руспродсоюзе". Больше всего в этот раз выросли в цене картофель, красная икра и сливочное масло. Единственным продуктом, который за год подешевел, стала курица. - Расплатятся без суда - Правительство согласилось с налоговой службой брать долги с граждан по-новому - С 1 ноября следующего года может измениться действующий сегодня порядок, по которому взыскивают долги перед налоговой службы с граждан. И, скорее всего, налоговые долги отдельного гражданина будут брать по-новому — без обращения в суд. - Стратегия роста - Владимир Путин обсудил с губернатором Кировской области газификацию, сбор урожая и ремонт школ - Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. На повестке — вопросы урожая, газификации и аварийного жилья. Кроме того, президент обратил внимание на проблему капитального ремонта социальных и образовательных учреждений. - Опасный дым - За продажу сигарет и вейпов детям предложили ужесточить наказание - В Госдуму внесен пакет законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Административные штрафы для юрлиц могут дойти до двух миллионов рублей. За повторный случай продажи подросткам вейпов и сигарет продавцам предлагается назначать исправительные работы. - Своим наука - Большинство студентов планируют строить научную карьеру в России - У россиян растет интерес к науке. Об этом говорят исследования, результаты которых представили на IV Конгрессе молодых ученых, который только что завершился на федеральной территории "Сириус". Кстати, именно конгресс стал самым популярным научным мероприятием Десятилетия науки и технологий. - Таблетка от паники - ЦБ прописал валютному рынку успокоительное - Банку России удалось остановить панику на валютном рынке, переломив тренд на ослабление рубля. В роли психотерапевта выступил зампред ЦБ Филипп Габуния, который сдержанно, но ясно дал понять, что у регулятора есть целый арсенал средств для стабилизации курса. - Документ в силе - В Соцфонде заявили, что менять старые карточки СНИЛС не нужно - Все страховые свидетельства СНИЛС остаются действительными, менять старые карточки не требуется, заявили в Соцфонде. Изменения в учете пенсионных взносов не отразятся на статусе уже выданных документов, пояснили в ведомстве. - Уровень доверия — высочайший - Подразделение вооруженных сил КНДР приглашено в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая - В конце прошлой недели министр обороны России Андрей Белоусов впервые прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. В международном аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула корейской армии. - Бутылка за бортом - Алкоголь предлагают запретить в самолетах, поездах и на теплоходах - На самолетах, судах и в поездах дальнего следования предложили запретить употребление спиртных напитков, а также вдвое увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму группа депутатов и сенатор, полагая, что эти меры позволят снизить количество правонарушений. - Кому ФАС не указ? - Фармкомпании продолжают выпускать копии оригинальных лекарств, несмотря на многомиллионные штрафы - Нынешний год стал рекордсменом по количеству патентных споров на фармрынке. Производители оригинальных лекарств судятся с производителями аналогов — дженериков, введенных в обращение до истечения патентов. - Где у него кнопка - Россияне выбрали "Новинку года" среди машин, появившихся на рынке - В России завершился пятый сезон автомобильной премии "Новинка года" портала "Авто.ру". Победители были определены в результате народного голосования. Титул "Новинки года" среди официально представленных в России марок получил Tank 700. - Угрозы на все сто - Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за создание альтернативы доллару - Вашингтон может ввести стопроцентные торговые пошлины в отношении стран БРИКС, если они не откажутся от планов по созданию альтернативы доллару. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп. - Тбилиси забродил - Оппозиция в Грузии "репетирует" сценарий госпереворота перед выборами президента - В том, что после провальных для грузинской оппозиции выборов противники правящей партии "Грузинская мечта" начнут раскачивать ситуацию в стране, добиваясь отмены результатов голосования, не сомневался никто. Вопрос заключался лишь в сроках, когда оппозиция попытается совершить госпереворот. - Щит от Украины - Польша отгородится укреплениями - Польша построит укрепления на границе с Украиной, такие же, какие она уже начала возводить на границе с Россией. Об этом сообщил премьер Дональд Туск, не назвав, однако, конкретных причин, по которым Варшава хочет обезопасить себя от украинского соседа. - Бьюти наверняка - Все больше россиян интересуются курсами в сфере красоты и здоровья, однако не все обучение безопасно - Спрос на услуги косметологов этой осенью вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне заметен интерес и к профессии косметолога — спрос на обучение с нуля и профессиональную переподготовку в области красоты и здоровья увеличился на 82%. - Дело вкуса - Бизнес-ланчи дорожают, но пользуются спросом - Бизнес-ланчи за 9 месяцев 2024 года подорожали на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно данным "Чек Индекс". При этом спрос вырос на 12%. Суп стоит в среднем 306 рублей (на 11% больше, чем в прошлом году), горячее с гарниром — 317 рублей (на 10% больше), салат — 258 рублей (на 11% больше). - В широкий прокат - Какие изменения ждут сегмент арендных электросамокатов - Водителям электросамокатов предлагают разрешить передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, контроль возраста пользователя может быть интегрирован с "Госуслугами", а сам возрастной ценз повышен с 14 до 16 лет. Нарушения хотят фиксировать в автоматическом режиме и выписывать штрафы по аналогии с автомобилями. - Замолвили слово - Работодатели стали чаще искать специалистов со знанием корейского, китайского и немецкого языков - За последний год на рынке труда спрос на специалистов со знанием корейского языка вырос на 182%, китайского — на 89%, а немецкого — на 14%, сообщила пресс-служба "Авито Работы". Сегодня эти языки становятся необходимыми для работы в самых разных областях: от машиностроения до образования. - Токсичный приют - На Алтае выясняют причины массовой гибели постояльцев частного пансионата - Алтайские медики продолжают бороться за жизнь постояльцев частного социального центра, расположенного в селе Калистратиха. Пятеро из них погибли, еще пятеро по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии. - Пальчики на монитор - В Оренбуржье въезжающие в РФ иностранцы начали сдавать биометрию - Первого декабря в Оренбуржье на автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Маштаково" начался эксперимент по апробации новых правил въезда в РФ для иностранцев и лиц без гражданства. Приезжающие в страну гости из зарубежья начали сдавать биометрию — а попросту отпечатки пальцев. - Лопате не хватает рук - Первый снег заставил местные власти задуматься, кого привлекать к расчистке дворов и улиц - На фоне острого дефицита дворников и первых больших снегопадов местные власти задумались, кто будет расчищать дворы и улицы города. Коммунальные службы к внезапно пришедшей зиме оказались откровенно не готовы, снегоуборочная техника тоже, не говоря уже о кадрах. - Голодовка окончена - Скандал на круизном лайнере "Диана" - Путешествие мечты для волгоградки Натальи Литвиновой и некоторых других пассажиров лайнера Diana обернулось голодовкой с требованием полного возврата денег. Круиз начался в Кейптауне (ЮАР) 13 ноября, финиш — в аргентинском порту Ушуая 3 декабря. Но самое интересное по пути, судно должно было подойти к берегам Антарктиды. - Мечтать или ехать? - Краснодарцев обрадовали стройкой метро - Разговоры о необходимости строительства метро в столице Кубани, которая растет буквально как на дрожжах и уже носит официальный статус города-миллионера, идут давно. И вот теперь от слов власти решили перейти к делу, предусмотрев в принятом накануне и рассчитанном на 20 лет генплане Краснодара прокладку подземной транспортной магистрали. - Черный, белый и фиолетовый - В магазины Омска поступила первая партия необычного хлеба - Появление на прилавках омских магазинов фиолетового хлеба вызвало неоднозначную реакцию. Невольно стала свидетелем разговора двух омичек. Одна из них, пожилая, повертев в руках упаковку с хлебом, обратилась к соседке, что помоложе: "Такого чуда не припомню. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Вместо преступления: ученые в РФ создали VR-полигон для криминалистов - Образовательный модуль обучит правильной работе с уликами и сбору вещдоков на примере реальных дел - Ученые из Российского технологического университета МИРЭА разработали виртуальный полигон для обучения студентов по дисциплине "криминалистика". Авторы VR-пространства воссоздали место преступления, которое можно изучить с помощью шлема и специальных датчиков, транслирующих рукам тактильные ощущения. - Мировые ссуды: Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на 1,2 миллиарда долларов - В Россию возобновляется поток иностранных инвестиций - Новый банк развития (бывший Банк БРИКС) предоставит России кредиты на 1,2 миллиарда долларов, выяснили "Известия". Деньги пойдут на четыре инфраструктурных проекта, которые были заморожены из-за санкций в 2022-м. До этого на их реализацию уже было привлечено 336 миллионов долларов, сказали в Минфине. - Метр проблем: снижение числа сделок может привести к банкротствам девелоперов - Это может произойти на фоне сокращения строительства новых жилых объектов - Массовый переход строительных компаний на кредиты с плавающей ставкой и сокращение количества сделок в 2025 году более чем на треть может привести к банкротствам ряда девелоперов, рассказали "Известиям" участники рынка и эксперты. - Кушать продано: набор продуктов для новогоднего стола – 2024 подорожал на 11,4% - Заметнее всего в этом году выросли цены на сливочное масло, лосось, шоколадные конфеты и сыры - Стоимость набора основных продуктов для новогоднего стола в этом году составила чуть больше 8,1 тысяч рублей, она выросла на 11,4%, подсчитали в "Руспродсоюзе". В этот список вошли салаты, нарезки колбас и сыров, мандарины, конфеты и шампанское. - Защита механизма: страхование средств на электронных кошельках планируют запустить в 2025-м - Почему регулирование потребовалось именно сейчас и как россияне используют такие сервисы - Законопроект о страховании средств на электронных кошельках на сумму до 1,4 миллионов рублей может вступить в силу уже в 2025 году, рассказали "Известиям" в Госдуме. - Ушли на склад: какие автомобили покинувших РФ марок пылятся у дилеров - И почему двухлетние машины дорожают, несмотря на скромный интерес покупателей - К концу нынешнего года на складах российских автодилеров остались сотни автомобилей, выпущенных еще в 2022-м. Среди них порядка 170 машин европейских марок, 150 — китайских, около 60 — корейских. - За чем следить инвестору на этой неделе - Как рынок отреагирует на падение курса рубля - Резкое ослабление рубля до минимумов с марта 2022 года может поддержать акции экспортеров, что поможет рынку восстановить позиции, считают аналитики ФГ "Финам". Но существенно на этой неделе картина не изменится — эскалация украинского конфликта продолжается, а заседание ЦБ по ключевой ставке становится все ближе и эксперты все больше уверяются в дальнейшем ужесточении политики регулятора. - Дари календари: в РФ вырос спрос на изготовление корпоративных подарков - Компании собираются дарить партнерам ароматы для дома, адвенты и сувениры от НКО - Спрос на корпоративные подарки в конце 2024-го заметно вырос: сейчас их заказывают на 83% активнее, чем в прошлом году, следует из данных онлайн-платформ. - Боевое рабство: в конфликте на Украине участвуют все больше колумбийцев - C чем связан рост числа иностранных боевиков в зоне СВО - Россия получает все больше свидетельств о присутствии значительного числа иностранных наемников на Украине. Об этом "Известиям" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. - Пустили под скальпель: латвийская государственная медицина медленно умирает - Хроническое недофинансирование ведет к коллапсу отрасли - Медицинский кризис в Латвии перешел в новую стадию. Хроническое недофинансирование отрасли привело к тому, что государство задолжало больницам крупные суммы. - Там, где я стою, уже Россия - Специальный корреспондент "Известий" встретился с жителями недавно освобождённых населённых пунктов Донбасса - Пункты временного размещения ДНР продолжают принимать переселенцы из городов и сёл, перешедших под контроль российской армии. Один из ПВР находится в общежитии в Енакиево, здесь размещены более 100 человек из Селидово, Дзержинска, Красного Лимана, Ямполя, Новгородского и др. - Очень смутные дела - В Грузии радикализируются антиправительственные митинги - В Грузии в последние дни усилились антиправительственные выступления и беспорядки. В ночь на 1 декабря протестующие в Тбилиси повредили здание парламента, предприняв попытку его поджога и разбив окна. Протесты охватили столицу республики после решения правительства отложить вопрос о евроинтеграции до 2028 года. - Накопительный аффект - Досрочное погашение ипотеки и кредитов снизилось в полтора раза — граждане предпочитают вклады - Россияне этой осенью стали направлять на досрочное погашение ссуд в полтора раза меньше средств, чем годом ранее. Это следует из данных Объединённого кредитного бюро (есть у "Известий").

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