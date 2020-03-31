МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Сервис онлайн-заказа такси Gett может передать "Ситимобилу" обслуживание клиентов по эконом-тарифу, компании ведут соответствующие переговоры о партнерстве, сообщил РИА Новости источник, близкий к участникам переговоров.

"Компании ведут переговоры о стратегическом партнерстве. Его суть в следующем: заказы эконом-тарифа Gett будут попадать в систему "Ситимобил" и затем будут распределяться среди водителей, подключенных к "Ситимобил", — сказал собеседник РИА Новости.

Он отметил, что по завершению всех переговоров и технических интеграций, "Ситимобил" предложит водителям Gett в тарифе "Эконом" подключиться к своей системе, у Gett останутся водители класса "Комфорт" и выше.

Собеседник агентства подчеркнул, что речи не идет о слиянии бизнесов. "Ситимобил" не покупает Gett, "Ситимобил" помогает Gett возить пассажиров. Обсуждается только операционное взаимодействие", — сказал собеседник агентства.