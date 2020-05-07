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КИШИНЕВ, 7 мая /ПРАЙМ/. КС Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро, решение зачитала в четверг глава КС Домника Маноле.

Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. Вопрос о конституционности соглашения рассматривали пять судей вместо шести, судья КС Эдуард Абабей взял самоотвод, поскольку находится в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей.

"КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита", — заявила Маноле.

Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Инициаторами заседания стали парламентская фракция Pro Moldova, партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда". Оппозиция полагает, что кредитное соглашение противоречит национальным интересам республики.

В частности, оппозиция подвергла критике статью 7, пункт 2 кредитного соглашения, где говорится о том, что кабмину придется взять на себя просроченные долги по одобренным государством займам молдавских компаний перед российскими банками. Однако парламент утвердил поправку к соглашению, согласно которой кредиты российских банков для частных молдавских компаний сможет гарантировать только парламент. Также недовольство оппозиции вызвал пункт о том, что российские компании получат право участвовать в тендерах в Молдавии на условиях, которые будут "не менее выгодными", чем для компаний других стран. По мнению авторов обращения, это условие может быть использовано российскими компаниями для получения преимуществ при участии в тендерах.

Ранее президент Игорь Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.