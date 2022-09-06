МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ ПОЗЖЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ РФ С БУМАГАМИ ЭМИТЕНТОВ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220906/838018966.html
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ЦБ ПОЗЖЕ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО ОПЕРАЦИЯМ РЕЗИДЕНТОВ РФ С БУМАГАМИ ЭМИТЕНТОВ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220906/838018966.html
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