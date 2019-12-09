Уволена замглавы Росалкогольрегулирования Голосная, на которую возбуждали уголовное дело
МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе", — говорится в документе.
https://1prime.ru/News/20191209/830663820.html