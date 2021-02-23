МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Довольно мощная волна ослабления доллара на мировых рынках вполне могла бы утащить и в России доллар на глубину хотя бы 72,5 рубля. Таким мнением поделился с "Российской газетой" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade.

Он подчеркнул, что к такому курсу рубль вполне, и довольно охотно, мог бы вернуться уже 24-25 февраля. Тем более что на ближайшие дни придется и пик налоговых выплат для компаний-экспортеров. Им может неотложно понадобиться перевести часть валютной выручки в рубли. Он могут потребоваться и банкам для инвестиций в ОФЗ в ходе ближайшего аукциона 24 февраля.

Пока же экспортеры, различные фонды и банки в России на время заняли выжидательную позицию. Падение доллара на мировых рынках они видят, но не стали спешить зеркалить у нас мировые тенденции накануне праздников. Возможно, многие инвесторы просто предпочитают лишний раз убедиться, что и за понедельник-вторник (22-23 февраля) заметных корректировок по доллару на мировом валютном рынке не случится.

"Любые персональные ограничения на поездки и визы, на владение недвижимостью и счетами в Европе, для сколь угодно широкого списка из наших чиновников, не способны оказать воздействия на курс рубля. Если только речь не заходит о секторальных санкциях против компаний из значимых экспортных секторов российской экономики," — отметил он.

Однако на подобные шаги большинство европейских национальных политиков, включая Ангелу Меркель, идти не спешат. Они далеко не в восторге от уговоров как-нибудь побольнее ударить российскую экономику, которые исходят от чиновников из Брюсселя и стран восточного блока. Все понимают: любые сильные ограничения сразу станут обоюдными. И плохо скажутся на взаимной торговле, а значит и на рабочих местах и доходах в самом Евросоюзе. А они и так изрядно пострадали за время пандемии.

Если пройдет без неожиданностей, продолжает свой прогноз Пушкарев, торги после выходных, скорее всего, возобновятся с аккуратных попыток укрепления рубля.

"Полагаю, что, переждав пару-другую весьма условно напряженных дней, после выходных российский валютный рынок предпочтет оказать некоторое давление скорее не на рубль, а на доллар. И будет следовать в первую очередь не за политическими опасениями, а за более финансово ощутимыми движениями мирового валютного рынка,"- подытожил он.