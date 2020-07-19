МИНСК, 19 июл /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико стал давать показания следствию после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на выборы главы государства.

Уголовное "дело Белгазпромбанка", в рамках которого проходит фигурантами более 20 человек, включая топ-менеджмент, совпало в Белоруссии с кампанией по выборам президента, в рамках которой кандидатом выдвигался Бабарико. ЦИК республики 14 июля отказал ему в регистрации кандидатом, это решение было обжаловано юристами политика в Верховный суд. Выборы на высший государственный пост назначены в Белоруссии на 9 августа.

"Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек (фигурантов дела Белгазпромбанка – ред.)", — сказал Лукашенко на встрече с активом Витебской области 15 июля. Фрагмент встречи показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Он отметил, что все фигуранты дела дают показания. "И этот уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты – ред.), зарыдал и начал показания давать", — заявил Лукашенко.