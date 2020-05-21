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МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Россия увеличила производство сжиженного природного газа в январе-апреле 2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.

Как следует из материалов службы, только в апреле производство СПГ составило около 2,6 миллиона тонн, увеличившись на 4,5% в годовом выражении, но сократившись на 3,9% в месячном. Ранее Росстат сообщал, что в марте производство СПГ в стране составило 2,7 миллиона тонн.

В то же время добыча природного газа в России по итогам первых четырех месяцев текущего года снизилась на 9,4% год к году, до 208 миллиардов кубометров. В том числе в апреле показатель составил около 47 миллиардов кубометров, что на 16,2% ниже уровня апреля 2019 года и на 7,4% — марта 2020 года.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе-апреле она выросла на 5,4% в годовом выражении, до 33,1 миллиарда кубометров. По итогам же только апреля показатель увеличился на 2,5% год к году, но перешел к снижению в месячном выражении — на 3,7%, до 8,2 миллиарда кубометров, также следует из данных службы.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7%, до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.