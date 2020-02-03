МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Пять из 11 летавших в Китай российских авиакомпаний по состоянию на 3 февраля продолжали осуществлять туда рейсы, сообщает Росавиация.

"На 3 февраля 2020 года из 11 российских авиакомпаний, выполнявших полеты в Китай ранее, продолжают осуществлять рейсы пять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь", iFly и "ИрАэро". При этом авиакомпания iFly 3 февраля выполнила завершающий рейс Санья-Уфа и приостановила программу перевозок, также авиакомпания "Сибирь" приняла решение приостановить полеты с 4 февраля", — говорится в сообщении.

Всего за период с 1 по 3 февраля 2020 года российскими авиакомпаниями было запланировано 39 рейсов из КНР в Россию (21 чартерных и 16 регулярных рейсов).