МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Отсутствие временных ограничений на введённые из-за коронавируса карантинные меры пагубно сказывается как на выездном, так и на въездном секторах российского туристического рынка, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Очень негативную роль играет обстоятельство, что туристический бизнес пока не получил ответа, каковы хотя бы приблизительные сроки карантина в России", — сказала собеседница агентства.

Тюрина напомнила, что все страны, где действуют ограничения по въезду из-за коронавируса, объявили конкретные сроки, которые при необходимости потом можно продлить.

"По крайней мере, бизнес может ориентироваться на конкретные даты, до которых туры нужно точно аннулировать, а остальные могут подождать. Наши же туроператоры этого сделать не имеет возможности", — уточнила представитель РСТ.

"Туроператоры отмечают, что вал аннуляций среди выездных туристов постепенно нарастает. Россияне уже отказываются не только от стран из "чёрного списка коронавируса", но и от безопасных направлений, чтобы не искушать судьбу. Если бы были какие-то сроки окончания карантина, то люди бы не отказывались от поездок, например, в Иорданию на октябрь. Для выездного и въездного туризма очень важно иметь хоть какие-то сроки введённых ограничений", — прокомментировала ситуацию Тюрина.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.