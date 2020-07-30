МОСКВА, 30 июл – РИА Недвижимость. Фонд ЖКХ должен активно участвовать в программах капитального ремонта, а не только заниматься расселением аварийного жилья, сказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что Фонд ЖКХ должен вплотную заняться программой стимулирования капитального ремонта жилья в России. Потому что именно от состояния домов зависит, что с ними нужно делать дальше – реновировать, модернизировать, ремонтировать. Нам нужна не просто организация, через которую в регионы идут деньги на расселение аварийных домов, а полноценный институт развития в области работы с уже созданным жилищным фондом, который будет полностью заниматься приведением жилья в нормативное состояние, в том числе с использованием рыночных механизмов", — сказал Хуснуллин.