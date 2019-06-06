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МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие" в Новосибирске, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 июня 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие" ООО КБ "Взаимодействие", — говорится в сообщении.

Согласно информации ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе РФ.

"Банк "Взаимодействие" завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", — поясняет регулятор.

Кроме того, банк "Взаимодействие" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Как отмечает ЦБ, на балансе данного банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. Кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.