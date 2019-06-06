МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Выплаты вкладчикам банка "Взаимодействие" в Новосибирске, у которого ЦБ отозвал лицензию, начнутся не позднее 20 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 20 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что банки-агенты для выплат будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 июня.

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие" в Новосибирске. Согласно информации ЦБ РФ, по величине активов кредитная организация занимала 444-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, банк "Взаимодействие" завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков

Кроме того, банк "Взаимодействие" несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Как отмечал ЦБ, на балансе данного банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. Кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.