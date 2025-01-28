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Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала - 28.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250128/birzha-854501330.html
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала - 28.01.2025, ПРАЙМ
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:37+0300
2025-01-28T16:37+0300
экономика
рынки
биржа
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. "Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года. Концепцию организации торгов в выходные Московская биржа представила участникам в четвертом квартале 2024 года", - сказал Блохин. Реализация торгов в выходные дни планируется в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Как поясняет Блохин, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Он также добавил, что в выходные, как ожидается, будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке. "Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - резюмировал Блохин.
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рынки, биржа
Экономика, Рынки, биржа
16:37 28.01.2025
 
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала

Блохин: Московская биржа начнет торги с учетом всех нюансов и доработок

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.
"Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года. Концепцию организации торгов в выходные Московская биржа представила участникам в четвертом квартале 2024 года", - сказал Блохин.
Реализация торгов в выходные дни планируется в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Как поясняет Блохин, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Он также добавил, что в выходные, как ожидается, будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке.
"Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - резюмировал Блохин.
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