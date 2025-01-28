https://1prime.ru/20250128/birzha-854501330.html
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала - 28.01.2025, ПРАЙМ
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T16:37+0300
2025-01-28T16:37+0300
2025-01-28T16:37+0300
экономика
рынки
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин. "Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года. Концепцию организации торгов в выходные Московская биржа представила участникам в четвертом квартале 2024 года", - сказал Блохин. Реализация торгов в выходные дни планируется в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Как поясняет Блохин, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Он также добавил, что в выходные, как ожидается, будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке. "Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - резюмировал Блохин.
https://1prime.ru/20250128/birzha-854494788.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, биржа
Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце II квартала
Блохин: Московская биржа начнет торги с учетом всех нюансов и доработок
МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин.
"Возможность проведения торгов в выходные дни планируется предоставить участникам в конце второго квартала 2025 года. Концепцию организации торгов в выходные Московская биржа представила участникам в четвертом квартале 2024 года", - сказал Блохин.
Реализация торгов в выходные дни планируется в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня. Как поясняет Блохин, расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Он также добавил, что в выходные, как ожидается, будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке.
"Московская биржа, принимая во внимание важность доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимость дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования, осуществляет подготовку совместно с участниками рынка и Банком России", - резюмировал Блохин.
"СПБ Биржа" запустит биржевые торги в субботу и воскресенье