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Верховный суд поддержал взыскание с Минцифры средств в пользу "Ростелекома"

Верховный суд поддержал взыскание с Минцифры средств в пользу "Ростелекома" - 11.03.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание с Минцифры средств в пользу "Ростелекома"

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску "Ростелекома" взыскали более 294 миллионов рублей с... | 11.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-11T15:33+0300

2025-03-11T15:33+0300

2025-03-11T15:33+0300

технологии

россия

верховный суд

ростелеком

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МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску "Ростелекома" взыскали более 294 миллионов рублей с министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) РФ. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Тютин отклонил жалобу ответчика, просившего отправить дело на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам. Иск "Ростелекома" связан с проектом создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности погранконтроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ, Росграница, ФМС, Росморречфлот. "Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир", несмотря на то что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно. В этом иске "Ростелеком" потребовал взыскать с ответчика задолженность за первое полугодие 2023 года. Суды полностью удовлетворили иск. Как отмечалось в решении суда первой инстанции, ранее судами были удовлетворены требования исполнителя взыскать с Минцифры как с государственного заказчика стоимости оказанных исполнителем услуг в суммарном размере около 1,8 миллиарда рублей за период с 1 января 2017 по 26 декабря 2019 года. "Ростелеком" - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

https://1prime.ru/20250306/obligatsii-855538766.html

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технологии, россия, верховный суд, ростелеком