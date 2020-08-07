ВАШИНГТОН, 7 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance, сообщил Белый дом.

Запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США", говорится в тексте указа.

"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", — говорится в указе.

"Сейчас необходимо предпринять усилия, чтобы ответить на угрозу одного конкретного приложения — TikTok", — добавил Трамп.