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МИНСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Минск рассчитывает получить компенсацию в размере 70 миллионов долларов из-за инцидента с поставкой в страну из России загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу "Дружба".

"Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около 70 миллионов из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти", — сообщает в воскресенье агентство Белта со ссылкой на Семашко.

По его словам, этот вопрос накануне в Сочи затрагивался на переговорах глав государств Белоруссии и России.

"Мне показалось, что 6 числа (на встрече премьер-министров Белоруссии и России – ред.) нашел разрешение этот вопрос, было согласие и премьера России о том, что так же, например, как венгерская компания MOL отрегулировала с "Транснефтью": за каждый баррель грязной нефти — компенсация 15 долларов. Это бы устроило и нас. Но в субботу это уже как-то по-другому все прозвучало", — сказал белорусский посол.

Вместе с тем дипломат заявил, что данный вопрос вполне разрешим. "Просто нужно чуть четче и предметнее сработать "Белнефтехиму" (госконцерн – ред.) с нашими НПЗ. Нужно официально выставить, как это положено по закону, как это требует юриспруденция — изложить свои претензии, четко и понятно. Подходы могут быть разные, но если в Венгрии или Польше и Германии так же сделали, то у нас тоже должно быть так сделано. Там речь идет о немалой сумме — около 70 миллионов долларов должна быть компенсация", — сказал Семашко.

Вместе с тем, по его словам, возможен "и другой подход: оба завода работали вполсилы, это потеря выгоды, потеря прибыли, можно отсюда посчитать".

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены.

Ранее вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщал, что Минск намерен обратиться в суд в случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду из-за загрязнения нефти в "Дружбе". При этом Ляшенко уточнял, что упущенная выгода — это видение одной из сторон. В частности, по его словам, материалы, выставленные на рассмотрение РФ, касались объема нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ. Вице-премьер тогда не стал называть сумму выставленных претензий, но отметил, что она "многоцифровая и значительная". При этом он сообщал, что Белоруссия оценивает в 20 миллионов долларов потери от порчи оборудования на НПЗ в Мозыре.