МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк в текущем году готовит к запуску две стратегии ответственного инвестирования в области зеленой энергетики и водсберегающих технологий, говорится в годовом отчете крупнейшего российского банка.

"Сбербанк готовит к запуску новые стратегии ответственного финансирования. Благодаря новым индексам у инвесторов появится возможность вкладывать в компании, обеспечивающие людей по всему миру водой, а также в компании, занимающиеся зеленой энергетикой. В планах на 2020 год запуск как минимум двух тематических стратегий в области зеленой энергетики и водосберегающих технологий", — сказано в документе.

Sberbank Private Banking в январе текущего года выпустил на рынок новую стратегию в области ответственного инвестирования Solactive SPB Foodtech Index, которая позволяет инвесторам участвовать в развитии новых проектов в области фудтеха — быстрорастущих сегментов альтернативного протеина, органической еды и продовольственных технологий, которые развивают свой бизнес с учетом принципов ESG.