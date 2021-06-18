МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Рынок первичных размещений акций (IPO) в России будет удваиваться ежегодно: денег на рынке много, пока хорошие компании будут выходить на рынок, будет и спрос. Об этом, а также о роли розничного инвестора в сделках и оптимальном пути на фондовый рынок для новичков, о своих планах на рынке акционерного капитала (ECM) и о спросе на биржевые торги в режиме 24 на 5 в интервью «Прайму» рассказал старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Константин Церазов. Беседовал Илья Нестеров.

- Совокупный объем IPO и SPO на российском рынке составил в 2020 году около 7,6 млрд долларов, сначала этого года — уже свыше 3,5 миллиарда долларов. Какое планируете участие в этом рынке?

— В пятницу, 4 июня, была запущена первая сделка с нашим участием – это SPO "Белуга Групп". Для нас это первый опыт на рынке ECM. Это волнительно, потому что попасть в этот рынок мы хотели давно.

Не могу комментировать pipeline, но в какой-то момент это стало для нас одним из приоритетных направлений.

Последние несколько лет в России IPO по большому счету не проводились, и мне очень приятно, что этот рынок возрождается. При этом раньше все IPO были обеспечены институциональным, международным или российским спросом, а сейчас мы впервые видим довольно большой спрос именно со стороны розничных инвесторов.

Мы думаем, что рынок IPO в России будет удваиваться ежегодно. Денег на рынке много, пока депозит, к сожалению или к счастью, не является альтернативным продуктом. Пока хорошие компании будут выходить на рынок, будет спрос.

- Частный инвестор какую долю может обеспечить в сделке?

— Все зависит от объема сделки и ее специфики. Я бы очень осторожно говорил, что от 10 до 30%. Конечно, емкость рынка не такая большая, есть вопросы апсайда, рисков и т.д.

Параллельно обсуждается, что можно, а что нельзя предлагать клиенту-новичку. Если он только что забрал деньги из депозита, то неправильно предлагать ему купить на все деньги акции.

Сейчас на рынок приходит очень много клиентов. И в первую очередь это должны быть не новички, а те, у кого уже есть опыт. Конечно, доли 100% в сделках IPO не будет, да это и не нужно.

— Сколько розничных инвесторов еще может прийти на рынок?

— Я думаю, что к концу года у нас будет порядка 15 миллионов по Московской бирже. И каждый год эта цифра будет если не удваиваться, то сильно расти. Проникновение будет быстрым – порядка 30-40% населения будут иметь брокерские счета. Но не обязательно будут пользоваться ими. Тренд был положен еще около 20 лет назад. Все предпосылки созданы, этот процесс не остановить.

- Каким Вы видите оптимальным выход на фондовый рынок для розничных инвесторов-новичков – самостоятельные инвестиции в отдельные бумаги или коллективные инвестиции?

— Я занимаюсь инвестициями два десятка лет, мне понятны все финансовые инструменты и не так сложно принимать инвестиционные решения. При этом я принципиально не торгую.

Если вы клиент банка, но брокерского счета нет, и в целом вы хотите инвестировать не слишком много денег, брокерский счет открывать не нужно. Конечно, ваш первый опыт должен быть связан с ПИФом, а не с доверительным управлением.

Условно, вы покупаете несколько ПИФов – акций, облигаций и смешанный – и все. Если вам это понравится, вы проанализируете начинку каждого ПИФа и станете самостоятельно инвестировать, то, возможно, вы сможете это делать эффективнее. Таковы стадии роста.

- Тренд на повышение процентных ставок может замедлить приход розничных инвесторов на рынок?

— Темп прихода денег на рынок замедлится, но сам тренд открытия брокерских счетов и роста количества розничных инвесторов не остановить. Люди все-равно будут открывать брокерские счета, потому что это уже сильно разрекламировано, а самое главное – это стало удобнее и проще. Сейчас все видно в приложении: депозит, кредит, результат инвестиций.

- Как вы смотрите на тренд по увеличению длительности торговых сессий на бирже?

— Для людей, живущих на Дальнем Востоке, это безусловно необходимость. Такое расширение сервиса удобно, но принципиально ничего не меняет.

- Как Вы считаете, готова ли российская финансовая инфраструктура к биржевым торгам в режиме 24 на 5?

— Весь вопрос в том, у кого есть спрос на это. Сейчас доля профессионалов не велика. У меня нет ощущения, что в рознице будет спрос на круглосуточные торги.

У розничного инвестора будет запрос скорее на уход в доверительное управление или в ПИФы. А профессионал, который всем этим управляет, все-равно будет приходить на работу в 9.00 и уходить условно в 19.00. Поэтому как бы вы это окно не расширяли, оно необходимо только для разных территорий нашей страны.

- Какие ваши планы на ECM рынке?

— Два месяца назад именно на это направление мы пригласили Алексея Хабарова. Он пришел к нам из Россельхозбанка, а до этого работал в международных банках.

Ранее точкой роста для нас было размещение локальных облигаций. Это направление остается флагманским, но в какой-то момент мы увидели, что у наших корпоративных клиентов есть запрос на получение денег с рынка, а у наших розничных клиентов – запрос на инвестиции. Мы решили скрестить эти запросы, что совпало с рыночным трендом.

Речь идет о трех – пяти возможных сделках. Состоятся ли они в этом году, безусловно, вопрос проработки юридической документации и рыночной инфраструктуры. Для обработки технологии – всего процесса от юридической подготовки документов до удовлетворения спроса клиентов – нам будет достаточно закрыть несколько сделок.

- В вашем приложении будут доступны ваши размещения?

— Недавно мы задавали себе тот же вопрос и пока решили, что нет. Торговля ценными бумагами, безусловно, будет доступна, но поучаствовать на первичном размещении пока будет нельзя.

Конечно, клиент может подать заявку на участие в первичном размещении через менеджера, но пока не в канале digital. И конечно, это вызов для нас.

- Будете еще расширять команду ECM?

— Алексей Хабаров работает не один, а в команде – весь процесс обеспечивают еще порядка десяти сотрудников.

В банковской группе есть департамент клиентского менеджмента, отвечающий за привлечение клиентов и работу с ними. Когда к клиентскому менеджеру обращается компания, заинтересованная в проведении IPO, он подключает Алексея. Тот выявляет интерес, технологически обрабатывает и передает в разработку своей команде. Таким образом, он может вести много проектов одновременно.

Пока нашей команды достаточно для текущих задач. Как только мы поймем, что воронка слишком велика, мы, конечно, будем расширяться. Но мы очень осторожны, ведь принимая человека на работу, нужно четко понимать, чем он будет заниматься.