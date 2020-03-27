ВАШИНГТОН, 27 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Международный валютный фонд выделил Киргизии почти 121 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении фонда.

Это первый подобный запрос о срочной финансовой помощи от страны-члена МВФ, который одобрил совет управляющих фонда.

Киргизия получит 120,9 миллиона долларов на "срочное выравнивание баланса платежей из-за вспышки пандемии COVID-19", говорится в заявлении фонда. Кроме того, страна получит возможность высвободить необходимые ресурсы на здравоохранение.

Фонд отметил также, что Киргизия проводит "подходящую" политику временного смягчения макроэкономической и финансовой политики.

В Киргизии коронавирус выявлен у 42 человек. В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице — режим чрезвычайного положения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.