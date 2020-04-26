МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

Отмечается, что субсидии предоставляются организациям, сведения о которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров.