РИМ, 13 мая /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Совет министров Италии принял новый пакет мер по поддержке экономики и населения, пострадавших от последствий вспышки коронавируса, сообщил на специальной пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По его словам, одобренный на заседании правительства декрет насчитает 250 глав общим объемом 55 миллиардов.

Из них 25,6 миллиардов будет направлены на поддержку работников для финансирования пособия за вынужденный простой и бонусов для самозанятых.

"Меры поддержки для компаний составляют около 15-16 миллиардов, которые будут предоставляться в различных формах: для более мелких мы сделаем невозмещаемые компенсации… Мы также сократили 4 миллиарда налогов для всех предприятий с оборотом до 250 миллионов", — заявил Конте.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 222 тысячи, свыше 112 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31106 человек. В среду число выздоровевших впервые составило половину от общего числа заражений.