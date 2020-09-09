МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Пандемия значимого влияния на экономику Москвы не оказала, заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Если говорить в целом про экономику городов, то пандемия значимого влияния на нее не оказала. У нас экономика и так диверсифицирована, именно это позволило ей вернуться на прежние показатели и выйти практически на те докризисные уровни, которые мы видели", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".