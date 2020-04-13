МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Англо-голландская Shell решила не завершать сделку по созданию совместного предприятия с "Газпром нефтью" на базе "Меретояханефтегаза" в связи с негативным воздействием внешних факторов, при этом концерн намерен развивать бизнес в РФ, включая сотрудничество с российской компанией, говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".

Теперь "Газпром нефть" продолжит развивать проект "Меретояханефтегаз" самостоятельно, сообщила компания.

"Меретояханефтегазу" принадлежит Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. Компания напомнила, что до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения.

"Концерн Shell проинформировал "Газпром нефть" о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе "Меретояханефтегаз" в связи с негативным воздействием внешних факторов", — говорится в сообщении.

"Решение Shell по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью" как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям", — отметили в российской компании.