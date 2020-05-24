МИНСК, 24 мая /ПРАЙМ/. Колебания мировых цен на энергоносители могут ускорить переговоры по созданию общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Лидеры стран ЕАЭС во время саммита 19 мая, который прошел в формате видеоконференции, в основном одобрили, но окончательно не приняли проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года, документ будет доработан. Одним из спорных пунктов проекта является вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке. В частности, Армения и Белоруссия не принимают предложенную в проекте документа общую формулу стран ЕАЭС к формированию газовых тарифов.

"На сегодня идут сильные колебания в ценах на энергоносители. Я думаю, эти колебания упростят скорость договоренностей. Поскольку в ситуации нестабильных рынков, чем быстрее государства между собой договорятся, тем быстрее они обеспечат стабильность на энергетическом рынке, что очень важно для всех отраслей промышленности", — сказал Глазьев в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Глазьев напомнил, что "если говорить об общих рынках нефти и газа, то существует концепция, которая официально принята, по ней ведется работа". "Она, несомненно, будет завершена в установленные сроки. Никто решение этих задач не откладывает, речь идет о нюансах, которые важны", — сказал он.

Член Коллегии ЕЭК, отметил, что нужно "добиться такого регулирования, чтобы ценообразование на энергоносители способствовало экономическому росту нашего союза в целом". Он напомнил, что по вопросу единых энергетических рынков "2024 год объявлен по этому вопросу в качестве рубежного". "Я уверен, что мы за пределы этого года не выйдем. Может быть, нам удастся раньше добиться консенсуса по этим непростым вопросам", — подчеркнул Глазьев.

В Евразийский экономический союз, функционирующий с 1 января 2015 года, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.