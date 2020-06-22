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МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Газпром нефти" в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ компании был оставлен агентством на уровне "F2".

"Рейтинги "Газпром нефти" отражают ее сильный бизнес-профиль с высоким уровнем добычи, интеграцией с переработкой нефти, с низкими операционными расходами, гибкими капзатратами,… что частично компенсирует волатильность на рынке нефти", — объясняет агентство.

Аналитики Fitch ожидают, что, несмотря на падение нефтяных цен из-за пандемии коронавируса, чистый леверидж по денежным средствам от операционный деятельности (FFO) компании будет ниже 2х в 2021-2023 годах.

Рейтинг компании находится на той же отметке, что и у "Газпрома". Fitch оценивает степень связи между компаниями как сильную. Оценка самостоятельной кредитоспособности (SCP) "Газпром нефти" составляет "bbb".

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.