ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Свыше 150 тысяч жителей Приморья остались без электроэнергии из-за тайфуна, подачу электроэнергии уже удалось частично восстановить, заявила журналистам зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна без света остались 43,5 тысячи приморцев.

"…Достаточно серьезные были зафиксированы повреждения на объектах электроэнергетики, на объектах водоснабжения. Вчера во второй половине дня особенно пострадали муниципалитеты, которые находятся на юго-западе Приморья, (это) более 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, порядка 1200 трансформаторных подстанций были отключены и более 70 линий электропередач разного напряжения", — сказала Пархоменко.

Она добавила, что всё это привело к длительным отключениям объектов жизнеобеспечения, прежде всего, насосных станций. На устранение неполадок вышли более 350 бригад энергетиков. "В настоящее время многие потребители уже запитаны, во многих муниципальных образованиях электропитание уже налажено", — отметила Пархоменко.

Ранее сообщалось, что один человек погиб от последствий урагана "Майсак" в селе Лукьяновка Шкотовского района. Власти региона сообщали, что режим чрезвычайной ситуации краевого уровня могут ввести в Приморье из-за прошедшего тайфуна. Наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.

Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский в четверг днём закрыли из-за ураганного ветра.