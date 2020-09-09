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МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Басманный суд Москвы санкционировал арест замминистра энергетики России Анатолия Тихонова по обвинению в хищении свыше 600 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Валентина Левашова.

Срок ареста суд установил до 8 ноября.

Следователь, обосновывая свое ходатайство, указывал, что в случае освобождения Тихонов сможет скрыться во Франции, где у него есть недвижимость, оказать давление на свидетелей и лиц, которые в настоящее время еще не установлены, воспрепятствовать расследованию. По его словам, окружение обвиняемого уже предпринимало такие попытки.

Потерпевшей стороной по делу признано Российское энергетическое агентство Минэнерго России, сказано в оглашенных судьей материалах дела.

В свою очередь Тихонов и четыре его адвоката просили суд отклонить ходатайство. Обвиняемый заявил, что никогда не скрывал заграничной недвижимости, она задекларирована. Никаких доказательств он также не может уничтожить.

"Речь идет об эпизоде 2014-2015 годов, никаких документов, связанных с этим делом, у меня в ходе обыска найдено не было, все необходимое изъяли в архиве министерства. Я сам в первую очередь заинтересован в объективном разбирательстве по делу", — заявил обвиняемый.

Защита считает, что обвинение построено на оговоре. На заседании по одному из предполагаемых соучастников защита заявляла, что в деле есть лишь показания одного человека "некоего Щербова, ранее судимого за мошенничество", который пришел с явкой с повинной и желанием заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

СК в среду предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября.

По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство", украдены "не менее 603 миллионов рублей", выделенные Минэнерго "для создания информационной системы".