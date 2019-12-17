МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/. Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.

"Дифференциации быть. Ориентир будет — самый высоколокализованный производитель в сегменте по балльной системе 719-го постановления. От этого будет рассчитываться уровень компенсации утильсбора. Методология будет дорабатываться, до конца недели обещали представить. Это было довольно неожиданно для всех", — сказал собеседник агентства.

До этого стало известно, что вечером 16 декабря курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак проведет совещание с главами автоконцернов, работающих в России.