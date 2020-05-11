МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Российские инвесторы в настоящее время больше смотрят на новости по поддержке локальных рынков, чем на глобальные, но оценивать эффективность принимаемых мер пока рано, сообщил РИА Новости директор департамента инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Константин Церазов.

"Сейчас основная идея – это не торговые войны между США и Китаем, как было в 2019 году, а поддержка внутренних экономик. Сейчас каждый смотрит не на внешние истории, а на внутренние. Если мы посмотрим на нас, то это поддержка малого и среднего бизнеса из-за рисков коронавируса – это и отсрочки по налогам, и дотации, каникулы по аренде, субсидирование ставки по ипотеке", — перечислил он реперные точки, на которые обращают инвесторы.

По его словам, сейчас основная идея как на глобальном, так и на российском рынке — не дать национальным экономикам упасть, избежать банкротств и поддержать внутреннего инвестора.

"Что касается нашей экономики, пока об эффективности мер говорить рано, потому что пока режим самоизоляции полностью не закончен, мы этого эффекта не увидим сразу, но набор мер, который декларируется, правильный. Возможно, что эффект от принимаемых мер мы увидим в 2021 году. Самые оптимистичные прогнозы мы увидим в конце 2020 года — начале 2021 года", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявил, что налаживать нормальную жизнь после пандемии коронавируса предстоит шаг за шагом, в условиях жесткой встряски мирового рынка.