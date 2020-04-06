НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр /ПРАЙМ/. Около 180 российских сотрудников госкорпорации "Росатом" прилетели из Бангладеш в Нижний Новгород вечером в понедельник, сообщает правительство Нижегородской области.

Рейс авиакомпании "Икар" прибыл из столицы Бангладеш Дакки в нижегородский аэропорт Стригино в понедельник в 22.34. На борту Boeing 767 находилось 178 человек.

"Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на родину, мы идем им навстречу. Сегодня с разрешения правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет — вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание. Губернатор Нижегородской области оказал помощь в организации режима изоляции наших сотрудников со всеми необходимыми мерами предосторожности", — цитирует пресс-служба правительства региона слова генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Большая часть прибывших — сотрудники Инжинирингового дивизиона Росатома, головное предприятие которого находится в Нижнем Новгороде. Также на борту находились работники субподрядных организаций, принимающих участие в сооружении АЭС "Руппур", где Инжиниринговый дивизион является генеральным подрядчиком. На данный момент все сотрудники чувствуют себя нормально. Однако всем пассажирам данного рейса будет необходимо провести две недели в изоляции в условиях обсерватора.