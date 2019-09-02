МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов подал кассационные жалобы на постановления нижестоящей инстанции, которая признала незаконными сделки по внесению прежним руководством "Рост банка" (в настоящее время присоединен к банку "Траст") 255 миллиардов рублей в уставные капиталы дочерних компаний.

Апелляционный суд в июне удовлетворил два иска банка "Траст", признав незаконным внесение "Рост банком" 205 миллиардов рублей в уставный капитал ООО "Рост Инвестиции" и 50 миллиардов рублей — в уставный капитал ООО "Рост Капитал". Суд обязал ответчиков вернуть полученные деньги "Трасту". Кассационные жалобы Шишханова будут переданы для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

Оспариваемые сделки состоялись в сентябре 2017 года, когда санацию "Рост банка" проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. "Рост банк" получил межбанковские кредиты от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала "дочек". Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры "Рост банка" — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

Арбитражный суд Москвы в марте отклонил иски "Траста", однако вышестоящая инстанция эти решения отменила и требования полностью удовлетворила. Апелляционный суд согласился с доводами истца о том, что внесение в уставный капитал "Рост Инвестиций" денежных средств было нацелено на вывод активов из банка — деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы. Взамен "Рост банк" получил активы – ценные бумаги офшорных компаний — рыночной стоимостью 4 рубля, указал суд.

Представитель Шишханова в суде первой инстанции заявил, что последующие сделки не могут влиять на оценку законности оспариваемых. Он отметил, что в результате ряда сделок банк получил контроль над девелоперскими компаниями "Интеко" и А101, "которые застраивают всю Москву", и холдингом "Русгрэйн", "который кормит всю Россию".

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.