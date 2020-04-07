НЬЮ-ЙОРК, 7 апр /ПРАЙМ/. Самолет с россиянами должен вылететь из Нью-Йорка в Москву в 23.00 (6.00 мск), следует из сообщения на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Как отмечается на сайте, рейс SU103 Нью-Йорк – Шереметьево вылетит в 23.00 (6.00 мск) и прибудет в Москву 8 апреля в 15.25 мск.

Между тем в Twitter посольства РФ в США сказано: "Получившим уведомление Аэрофлота и/или посольства о возможности вылететь в Россию вывозным рейсом просьба прибыть в аэропорт JFK до 19.00. Список пассажиров сформирован на основании данных портала "Госуслуги" (регион следования Москва/Московская обл.)".

В аэропорту Нью-Йорка JFK начинают собираться российские граждане. Сейчас их около 20 человек. И не все из них проживают в Москве или Московской области.

"Мы летим на Сахалин. Мы понимаем опасения Москвы, они принимают по 500 человек в день. Им негде, вероятно, нас размещать, чтобы две недели держать нас в карантине. Но мы к этому и не стремимся. Мы прилетаем в Шереметьево, дай бог, если получится, и через полчаса у нас рейс в Южно-Сахалинск. Мы не собираемся выходить из транзитной зоны и задерживаться в Москве", — заявила РИА Новости жительница Сахалина, Вероника, уже находящаяся в аэропорту.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.