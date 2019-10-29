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ЛОНДОН, 29 окт /ПРАЙМ/, Мария Табак, Денис Ворошилов. Парламент Великобритании, как и ожидалось, одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов.

Соответствующий законопроект внес премьер Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.

За проведение выборов проголосовали 438 парламентариев, против – всего 20.

В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания. Результаты выборов станут известны 13 декабря.

Ранее парламентарии отклонили поправку, внесенную лидером оппозиции Джереми Корбином, о переносе голосования на 9 декабря.

Буквально через две минуты после объявления итогов голосования Лейбористская партия разослала по электронной почте письмо, в котором заявила, что нынешние выборы – шанс "починить" страну, так что можно констатировать, что предвыборная кампания уже началась.

Партия, набравшая большинство голосов в парламенте по итогам выборов, сможет сформировать правительство. Если ни одна партия не получает большинства голосов, возникает ситуация "подвешенного парламента", когда партии вынуждены формировать коалицию. Именно это произошло после прошлых выборов в 2017 году, когда тогдашний премьер Тереза Мэй, имея большинство в парламенте, решила еще больше укрепить позиции партии тори, а вместо этого утратила большинство и была вынуждена договариваться с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о поддержке.