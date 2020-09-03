ПЕКИН, 3 сентября. (Dow Jones). Активность в секторе услуг Китая, согласно частному индикатору, в августе росла, но более медленными темпами, так как внутренний спрос продолжал восстанавливаться от потрясений, вызванных коронавирусом.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в августе упал до 54,0 с 54,1 в июле. Опубликованный в среду показатель остался выше отметки 50, разделяющей рост активности от ее сокращения.

Рост продаж в основном был обусловлен укреплением внутреннего спроса, при этом новые экспортные заказы сократились второй месяц подряд, сообщили в Caixin.

Сильный рост активности в секторе услуг и продажи в Китае способствовали тому, что компании увеличивали рабочую силу впервые за семь месяцев, сказали в Caixin.

Официальный непроизводственный PMI Китая, включающий в себя сферу услуг и строительный сектор, в августе вырос до 55,2 с 54,2 в июле. Об этом Национальное бюро статистики сообщило ранее на этой неделе.

Рассчитываемый Caixin PMI в большей мере охватывает малые компании, тогда как официальный PMI в большей степени ориентирован на крупные компании.

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