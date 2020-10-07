7 октября (Dow Jones). Руководители Федеральной резервной системы США в рамках заседания, состоявшегося 15-16 сентября, обсуждали практическую реализацию своего нового подхода к денежно-кредитной политике в условиях экономического спада, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорилось в опубликованных в среду протоколах сентябрьского заседания центрального банка.

В ходе данной встречи руководство регулятора ужесточило требования к условиям для повышения процентных ставок и просигнализировало, что ставки будут оставаться на текущем уровне как минимум на протяжении трех лет.

В ФРС обозначили три условия, которые должны быть выполнены, прежде чем центральный банк рассмотрит возможность повышения ставок. Во-первых, должен быть достигнут уровень безработицы, который, по мнению ФРС, соответствует максимальной занятости. Во-вторых, годовая инфляция в США должна достичь отметки в 2,0%. В-третьих, регулятор должен располагать доказательствами (в виде прогнозов или рыночных индикаторов) того, что инфляция в дальнейшем продолжит несколько превышать 2,0%.

Два члена Комитета ФРС по операциям на открытом рынке по разным причинам выразили несогласие с решением большинства своих коллег. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан предпочел бы менее конкретную опережающую индикацию, тогда как президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, напротив, хотел бы, чтобы центральный банк более решительно обозначил свои намерения.

Согласно опубликованным в прошлом месяце прогнозам, в ФРС ожидали несколько более сильного восстановления экономики США в текущем году и более стремительного падения безработицы по сравнению с июньскими прогнозами. При этом в центральном банке отметили наличие существенной неопределенности по поводу ситуации с коронавирусом и ее последствий для роста ВВП, темпов найма и убытков по кредитам, которые могут ослабить финансовый сектор.

Ряд представителей ФРС выразили опасения относительно перспектив отсрочки новых мер налогово-бюджетной поддержки или сокращения их объемов. Повышенные пособия по безработице и меры поддержки малого бизнеса в США прекратили действовать еще летом. Согласно комментариям некоторых представителей центрального банка, их более оптимистичные прогнозы основаны на предположении, что конгресс и Белый дом согласуют пакет стимулирующих мер объемом как минимум в 1 трлн долларов США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что, по его мнению, недостаточно масштабные меры поддержки несут с собой больше рисков для экономического восстановления, чем чрезмерное наращивание государственных расходов. "Восстановление экономики еще далеко от завершения", — сказал он.

Позднее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил переговоры с демократами по поводу стимулирующих мер до окончания президентских выборов, запланированных на 3 ноября. Тем не менее, через несколько часов он заявил, что хочет от конгресса быстрого принятия законопроекта о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса и проведении нового раунда стимулирующих выплат для домохозяйств.

Кроме того, центральный банк США с марта увеличил свой портфель активов, изначально объяснив это необходимостью обеспечить нормальное функционирование рынков. В ходе июньского заседания руководители ФРС полагали, что "будет необходимо прояснить ситуацию с покупками гособлигаций США и ипотечных облигаций по мере того, как поступает новая информация о траектории экономики".

В прошлом месяце в центральном банке заявили, что покупки активов осуществляются с целью ускорить восстановление экономики. С середины июня ФРС ежемесячно приобретала гособлигаций на сумму в 80 млрд долларов и ипотечных облигаций на сумму в 40 млрд долларов. В весенний период объемы покупок были еще выше.

При этом регулятор не указал, при каких условиях может внести изменения в темпы покупок. Остаются открытыми вопросы о том, как ФРС может связать свою опережающую индикацию с объемами приобретаемых активов и станет ли переключаться на гособлигации с более долгими сроками погашения, как это произошло в 2012-2014 годах. В настоящее время ФРС покупает бумаги с широким диапазоном сроков погашения.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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