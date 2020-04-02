МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон заявил, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на мировом рынке нефти и сокращение избытка предложения на нем на 10 миллионов баррелей в сутки.

"Только что разговаривал с Новаком. Несмотря на конкуренцию в обычное время, мы сошлись во мнении, что COVID-19 требует беспрецедентного уровня международной кооперации", — написал Ситтон на своей странице в Twitter.

"Обсудили снижение избытка на мировом рынке на 10 миллионов баррелей в сутки", — добавил он.

Ситтон также заявил, что теперь планирует разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.