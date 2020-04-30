ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Власти США изучают возможность изъятия с рынка на хранение нескольких сотен миллионов баррелей нефти, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

"Министр энергетики сделал выдающуюся работу, забрав нефть в стратегический резерв и получив оплату за емкости хранения. Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей", — сказал Мнучин на совещании в Белом доме.

По его словам, изучаются "многие варианты".

Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "огромные емкости" для хранения нефти.